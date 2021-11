Verstappen na simulatorrondjes Jeddah: "Geen ruimte voor fouten"

Met nog twee races te gaan koestert Max Verstappen een voorsprong van acht punten op Lewis Hamilton. De WK-stand biedt hoop, al hebben de voorbije races ook aangetoond dat Mercedes over de snellere auto beschikte. "Het was voor ons niet echt slecht, maar ook niet heel goed", blikt Verstappen dan ook terug op de Grand Prix van Qatar. "We kwamen een beetje snelheid tekort ten opzichte van Mercedes, dus laten we zien hoe het dit weekend gaat. Het circuit in Qatar behoort nu in ieder geval wel tot mijn favoriete banen, het was erg fijn om op te rijden."

Aankomend weekend krijgt Verstappen wederom met een nieuwe baan te maken, ditmaal in Saudi-Arabië. Het wordt voor alle coureurs aftasten op het langste en snelste stratencircuit van de kalender, al heeft Verstappen er na zijn eerste virtuele rondjes al wel een idee over. "Ik heb dit circuit inderdaad op de simulator gereden en het lijkt een hele snelle baan. Er is in ieder geval geen ruimte voor fouten", weet de WK-leider. Met maar liefst twintig bochten van tweehonderd kilometer per uur of meer - dat zijn althans de voorspellingen van Mercedes - wordt ieder missertje afgestraft. "Het blijft natuurlijk altijd een beetje giswerk omdat we er nog niet in het echt hebben gereden. Maar ik kijk wel uit naar de uitdaging en vind het sowieso leuk om dit jaar weer naar nieuwe circuits te gaan."

Op dit nieuwe circuit aan de Rode Zee kan Verstappen zijn eerste wereldtitel in de autosport veiligstellen. Er zijn meerdere scenario's uit te tekenen waarin dat lukt, al blijkt de Red Bull-coureur er zelf helemaal nog niet mee bezig. "Ik ben best kalm hoor. Ik weet dat ik altijd mijn best zal doen en dan zien we vanzelf wel waar we eindigen. Er is in ieder geval nog niets beslist, we hebben nog steeds heel veel uitdagingen voor de boeg. Wat wel alvast zeker is, is dat we alles zullen geven en dat het een interessant einde van dit seizoen wordt", sluit Verstappen zijn voorbeschouwing af.

