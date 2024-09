Max Verstappen na P5: "Het liep voor geen meter, de auto voelde als een kart"

Max Verstappen heeft het eerste deel van een double-header op stratencircuits afgesloten met een vijfde plek in Baku. De drievoudig wereldkampioen liet voor aanvang weten dat voor Lando Norris finishen het voornaamste doel zou zijn, al is hij in realiteit één positie achter de McLaren-coureur geëindigd. Verstappen gaf op mediums aan dat de voorkant geen grip bood en beklaagde zich net als zaterdag over het stuiteren aan de achterkant van de RB20. Eenmaal op de harde band zat de Nederlander langdurig vast achter Alexander Albon en Norris, die op hard waren gestart en in die fase van de race nog niet waren gestopt. Toen de Williams-coureur wel eenmaal de pitstraat instuurde, zag Verstappen juist de Mercedes van George Russell langszij komen, die uiteindelijk verrassend op het podium zou eindigen.

Zelf moest Verstappen genoegen nemen met P5 na de late crash van Sergio Pérez en Carlos Sainz. Dat incident stak overigens wel een stokje voor zijn plan om met een late pitstop nog het punt voor de snelste raceronde bij Norris weg te halen. Het betekent dat Norris onderaan de streep drie punten is ingelopen op Verstappen, waardoor het gat nu nog 59 punten bedraagt. "Voor mij ging het natuurlijk heel, heel slecht", blikt Verstappen voor de camera van Viaplay terug. "Ik had totaal geen pace. Nou ja, totaal geen pace... op de mediums hadden we meer slijtage. Op de harde banden ging het wel wat beter, al zat ik toen vast achter Lando en Albon. Daar raakten mijn remmen en mijn banden oververhit en daardoor moest ik een stapje terug doen. Daarna - toen ik eenmaal achter Russell terugviel - was de snelheid van ons allebei ineens best goed ten opzichte van de kop, maar mijn auto is gewoon heel moeilijk te besturen."

Dat laatste hangt samen met de set-up veranderingen die het stuiteren aan de achterkant in de hand hebben gewerkt. "Tijdens de kwalificatie merkte ik natuurlijk al dat de dingen die we hadden veranderd aan de auto niet goed uitpakten. Tijdens de race was het nog slechter voor mij. Ik kon totaal niet remmen, ik kon geen bochten aanvallen en ik kon ook geen snelheid meenemen door de bochten heen. Eén wiel kwam de hele tijd los van de grond, dus in alle langzame bochten stuiterde ik alle kanten op. Het was net een kart. Als je geen contact met het asfalt hebt, dan heb je natuurlijk ook geen grip." Opgemerkt dat het dan eigenlijk niet te doen was, haakt de Red Bull-coureur in. "Nee, dat was het ook niet. Daardoor ging het voor mijn gevoel voor geen meter. Ik kon er eigenlijk niks mee."

Het verklaart eveneens waarom Verstappen al wist dat hij niets kon beginnen toen Norris hem in de slotfase binnen hengelde. "Ik had totaal geen kans, maar alles zat natuurlijk tegen en het liep voor geen meter. Als je de hele tijd loskomt met de wielen, dan kun je niet fatsoenlijk remmen en dan glijd je ook meer. Deze banden zijn daar heel gevoelig voor, dus alles wordt dan natuurlijk een nog groter probleem." Verstappen stelt dat hij 'de prijs moest betalen' voor veranderingen aan de afstelling en weet dat het in Singapore, waar wederom een stratencircuit wacht, beter moet. "In Singapore is het ook heel hobbelig, dus we moeten wel proberen om de auto dan voor deze problemen te behoeden en iets beter af te stellen. Hier hebben we wat dingen geprobeerd en die pakten helaas niet goed uit."