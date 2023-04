Verstappen: "Probeerde wat anders in laatste out-lap, maar werkte niet"

Doordat de Grand Prix van Azerbeidzjan het eerste sprintweekend van dit Formule 1-seizoen is, mochten coureurs op vrijdag meteen aan de bak. In plaats van de tweede vrije training was het in de middaguren tijd voor de kwalificatie, die in het nieuwe format niet langer de grid voor de sprintrace, maar rechtstreeks die voor de hoofdrace op zondag bepaalt. Max Verstappen toonde zich in de enige training van de dag de snelste man, al was het in de slotfase stuivertje wisselen aan de kop en was het verschil met Ferrari-coureur Charles Leclerc en teamgenoot Sergio Perez toen ook al miniem.

Het beloofde veel goeds voor de kwalificatie op het Baku City Circuit, die traditietrouw een recept voor chaos bleek. Het begon met een kostbare schuiver van Nyck de Vries in bocht 3 en moest voor een tweede keer onderbroken worden na contact met de muur van Pierre Gasly. Verstappen wist Q1 tussen de bedrijven door zonder kleerscheuren te overleven en kon de laatste run overslaan. In het tweede gedeelte van de kwalificatie werkte Verstappen de slotminuten wel af en ging hij daarin als eerste man van het weekend onder een rondetijd van 1 minuut en 41 seconden. In Q3 zou de regerend wereldkampioen dat logischerwijs herhalen en klokte hij 1.40.445 in de eerste run, exact dezelfde tijd als Charles Leclerc, maar op dat moment nog goed voor P1 doordat Verstappen de tijd eerder noteerde. Het bleek echter niet genoeg voor pole, aangezien de Ferrari-coureur nogmaals versnelde in de slotfase en zo voor het eerst dit jaar Red Bull de pole-position afhandig maakte.

"Het is altijd lastig om hier een volledige ronde goed aan elkaar te knopen en het maximale eruit te halen", laat Verstappen in een eerste reactie weten. "In de laatste run deden we ook iets anders tijdens de out-lap en dat was misschien niet ideaal voor die afsluitende snelle ronde." Via de boordradio liet de Limburger ook al weten dat hij gedurende zijn laatste aanzet grip aan de achterkant verloor, samenhangend met die andere out-lap. "Maar het blijft hier altijd lastig. In Q3 zit je volledig op de limiet en dan is het lastig om alles perfect voor elkaar te krijgen op dit circuit."

Het maakt dat Verstappen geen stokje kon steken voor de derde opeenvolgende pole van Leclerc in Baku, al heeft de Nederlander wel goede hoop voor de race - of eigenlijk voor beide races. De eerste Grands Prix van 2023 hebben aangetoond dat Red Bull in de race doorgaans (nog) iets sterker is dan over één ronde en Verstappen verwacht een soortgelijk beeld aan de Kaspische Zee te zien. "We staan nog steeds tweede op de grid en weten dat we een goede auto voor de race hebben. Natuurlijk wil je er altijd liever voor staan, maar nu weten we dat we één auto in moeten halen."

De eerstvolgende sessie zal meteen weer op de limiet zijn, aangezien de eerste krachtmeting van de zaterdag de kwalificatie voor de sprintrace zal zijn. "We moeten kijken wat we daarin kunnen uitrichten. Misschien kunnen we een paar dingen anders aanpakken", lijkt Verstappen wederom op de out-lap te duiden. "Maar het allerbelangrijkste is dat we alles clean houden en geen schade rijden. Schade willen we absoluut voorkomen en verder moeten we maar zien wat er morgen gebeurt."

Video: De ontknoping van Q3 in Azerbeidzjan in beeld