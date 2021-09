Verstappen na opsteker in Monza: "Verliep veel beter dan verwacht"

Max Verstappen mocht de korte krachtmeting als derde aanvangen en stond daarmee - net als Valtteri Bottas - aan de 'schone' kant van de grid. De Red Bull-coureur zou er optimaal gebruik van maken en meteen titelrivaal Lewis Hamilton verschalken. Doordat de regerend wereldkampioen ook nog achter de McLaren-coureurs verzeild raakte, viel het plannetje van Mercedes compleet in het water en bleek Verstappen de mentale winnaar. Hij kwam als tweede over de meet, maar weet dat hij door de gridstraf van Bottas verzekerd is van de best denkbare startplek.

"Deze race is absoluut beter verlopen dan vooraf verwacht", valt Verstappen na afloop meteen met de deur in huis. "We hadden een goede start en konden daardoor die tweede plek overnemen. Uiteindelijk hebben we ook nog weer enkele puntjes voor de titelstrijd kunnen meepakken." Waar de verwachting luidde dat Mercedes Hamilton door een teamorder zou laten winnen en dat de Nederlander twee punten zou verliezen, is hij er juist twee uitgelopen. De volle buit is voor Valtteri Bottas, maar dat doet in de titelstrijd geen enkele pijn.

Zaterdagse verrassing geeft Red Bull moed

"Daarnaast hebben we natuurlijk ook pole-position voor de race van morgen te pakken. Al die dingen zijn mooi, maar nemen niet weg dat Mercedes hier nog steeds heel sterk is. Ik heb alles moeten geven om bij te blijven, al belooft het morgen wel een interessant gevecht te worden." Daarbij is het belangrijk om aan te tekenen dat Verstappen weliswaar vanaf de eerste startplek mag vertrekken, maar dat pole-position formeel achter de naam van Bottas staat. Het enige dat Verstappen naast twee punten aan deze sprintrace overhoudt, is een medaille. "Maar dat is wel de eerste in mijn leven, dus het is op zich best mooi meegenomen", grapt de Limburger.

Verstappen heeft zondagmiddag twee McLarens achter zich als buffer en weet dat Hamilton vanaf P4 moet komen. Het lijkt een buitenkansje te bieden op een circuit waar Red Bull vooraf vooral aan schadebeperking dacht. Verstappen rekent zich echter nog lang niet rijk op de Italiaanse snelheidstempel. "We rijden met heel weinig downforce en daardoor is onze topsnelheid best oké. In dat opzicht maak ik me niet echt zorgen over de topsnelheid tijdens de race, al is Mercedes over de hele ronde nog wel ijzersterk. Dat maakt het zeker niet makkelijk, al gaan wij er natuurlijk alles aan doen om vanaf deze positie een goede race te hebben."

