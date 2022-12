Max Verstappen legt uit wat hij na F1-carrière nog in de autosport wil

2022 is met afstand het meest succesvolle jaar tot nu geweest voor Max Verstappen. De Nederlander greep zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 en deed dat met bijzonder veel machtsvertoon. Het record van vijftien overwinningen in één seizoen spreekt voor zich, net als zijn straatlengte voorsprong in het WK. "Ik denk dat het in de toekomst erg lastig wordt om dit nog eens te evenaren, laat staan om dit te overtreffen. De mindset moet er natuurlijk wel zijn om het ieder jaar weer iets beter te doen, al zal het na dit jaar niet makkelijk worden", laat Verstappen optekenen.

Competitieve jaren in een andere tak van sport

Tegelijkertijd is de honger naar succes nog niet gestild. "Ik heb in de Formule 1 nog wel een aantal jaar te gaan. Daarin hoop ik natuurlijk nog veel meer races te winnen en als het even kan ook meer kampioenschappen. Als we dit team bij elkaar houden, heb ik er vertrouwen in dat er nog mooie dingen kunnen gebeuren." Dat team 'bij elkaar houden' lukt vooralsnog prima. Zo heeft Helmut Marko er afgelopen winter vol op ingezet om de kopstukken langer aan het team te binden. Christian Horner tekende voor vijf jaar bij als teambaas en Verstappen zette zijn handtekening onder een contract dat tot het eind van 2028 loopt. Daarmee heeft hij het langstlopende contract van alle coureurs in de paddock. "Dat komt door loyaliteit en doordat ik blij ben waar ik nu ben, ook met de mensen om mij heen. En het komt natuurlijk door het vertrouwen dat we nog jarenlang competitief kunnen zijn."

Dat laatste is misschien nog wel de belangrijkste factor voor Verstappen. Hij heeft al eerder aangegeven dat hij niet zoals Kimi Raikkonen langzaam wil afbouwen in het middenveld. Nee, Verstappen wil alleen rijden om te winnen. Bij Red Bull Racing zijn die randvoorwaarden aanwezig, al heeft de Limburger dit jaar meer dan eens laten noteren dat het huidige contract zijn laatste F1-deal kan zijn. Toen hij in Oostenrijk werd gevraagd hoe groot die kans daadwerkelijk is, luidde het gevatte antwoord met een lach: "Vijftig procent hè. Het is of wel het laatste contract of nog niet."

Als in Abu Dhabi de vraag opkomt waarom Verstappen niet tot zijn veertigste in de Formule 1 wil rijden, legt hij uit: "Deels doordat er te veel races zijn en je enorm veel van huis bent. Maar vooral omdat ik ook nog andere dingen wil doen. Ik wil na F1 in andere kampioenschappen rijden, in andere takken van autosport. Ik heb momenteel enorm veel plezier in de Formule 1 en ook veel succes, maar er zijn nog meer dingen. Mijn contract loopt door tot en met 2028 en dan ben ik 31. Dan heb ik nog zeker enkele competitieve jaren voor de boeg, maar in die jaren wil ik ook andere dingen in de autosport doen en genieten in een omgeving met iets minder druk en een minder vol schema."

Verstappen mikt op endurance, Le Mans nog eens samen met Alonso?

Op de vraag van Motorsport.com aan welke tak van autosport Verstappen denkt, laat hij weten: "Vooral aan endurance." De Nederlander geeft aan dat hij IndyCar niet zozeer ziet zitten, maar de langeafstandsracerij (WEC) des te meer. Het is geen geheim dat Verstappen graag nog eens de 24 uur van Le Mans betwist. Een uitnodiging daarvoor heeft hij eigenlijk al op zak, doordat Fernando Alonso de iconische race graag samen met Verstappen wil doen. "Haha, ja. Fernando zal nooit stoppen met racen. Hij is misschien iets anders dan ik in dat opzicht. Maar het zou wel mooi zijn als we een goede kans krijgen. Als Fernando het doet, dan wil hij in een competitieve auto voor de overwinning gaan. Ik sta daar precies net zo in."

Dat laatste is overigens ook de reden dat een Le Mans-avontuur voor Verstappen niet op hele korte termijn hoeft. "Ik wil het niet overhaasten. Er verandert momenteel heel veel in de endurance-racerij en het is beter om dat eerst even aan te kijken en om te zien hoe het allemaal uitpakt." Opgemerkt dat er wel enige haast geboden is als een Le Mans-deelname daadwerkelijk met Alonso moet gebeuren, lacht Verstappen: "Nou ja, Fernando is nu 41. Als hij blijft rijden, weet ik zeker dat hij op zijn vijftigste nog net zo competitief is als nu! In dat opzicht hebben we nog wel even."