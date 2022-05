Verstappen: "Wij zijn geen robots, maar moeten fouten minimaliseren"

De vierde zege van dit Formule 1-seizoen heeft Max Verstappen aan de leiding van het WK gebracht. Waar de manschappen van Red Bull Racing na de pijnlijke uitvalbeurten in Bahrein en Australië nog in mineur waren, is de achterstand nu omgebogen in een voorsprong van zes punten. Het betekent dat Verstappen misschien toch geen 45 races nodig heeft om een gooi naar de wereldtitel te kunnen doen - zoals hij in Melbourne zelf liet weten - al betekent dat niet dat alles al helemaal naar wens verloopt.

Aangepaste strategie werkt, Red Bull blijkt flexibel

Zo kan de uitvoering van de weekenden nog beter. Nadat hij op vrijdag in Miami langdurig moest toekijken door technisch malheur zei de man met startnummer 1 soepele weekenden nodig te hebben. Door een DRS-probleem op zaterdag en een 'oplossing' die zondag niet bleek te werken, valt het weekend in Catalonië echter ook niet helemaal soepel te noemen. "Dat zijn zeker dingen die we nog moeten verbeteren", laat Verstappen in de persconferentie dan ook op een vraag van Motorsport.com weten.

"Het DRS-probleem was erg kostbaar, al hebben we de race uiteindelijk nog wel gewonnen. Dat laatste laat zien dat we flexibel zijn als team. Als we problemen hebben, kunnen we die snel oplossen of eromheen werken, zelfs tijdens de race nog. Dat is op zich positief. Natuurlijk moeten we er voor zorgen dat zoiets niet nogmaals gebeurt, maar we zijn in ieder geval niet uitgevallen en andere teams wel. In dat opzicht hebben we een stap gezet. Je ziet ook dat die uitvalbeurten het kampioenschap snel op z'n kop kunnen zetten", vervolgt Verstappen zijn verhaal. "Voor ons is het cruciaal om stabiel te zijn en in de uitvoering niet veel fouten te maken. We zijn natuurlijk geen robots, dus fouten worden er altijd gemaakt, maar we moeten die zien te minimaliseren."

Waar Verstappen de woorden 'flexibel' en 'eromheen werken' gebruikt, gaat het in Barcelona vooral om de strategie. Red Bull leek in eerste instantie op een tweestopper af te stevenen, maar voegde een extra run op softs toe toen Verstappen door zijn schuiver en DRS-probleem vastzat achter George Russell. "Vooraf hadden we al tegen elkaar gezegd dat we flexibel moesten zijn. Het was door de hoge temperaturen namelijk lastig in te schatten hoe het qua bandenslijtage zou zijn. Daardoor moesten we tijdens de race een keuze maken. Toen ik door mijn DRS-probleem vastzat, hebben ze besloten om iets anders te doen, om iets agressiever te zijn en mij eerder binnen te halen. Zonder dat DRS-probleem had ik waarschijnlijk wel een gat kunnen trekken en dan hadden we waarschijnlijk een andere strategie gekozen. We moesten improviseren, maar dat heeft goed uitgepakt doordat de banden het erg zwaar hadden. In de laatste paar ronden had ik natuurlijk voldoende marge, maar toen voelden zelfs die banden al niet meer geweldig aan."

Betrouwbaarheid zorg met nieuwe auto's?

Verstappen geeft terecht aan dat de WK-stand tot dusver wordt gekleurd door uitvalbeurten. Zo is de Nederlander tweemaal uitgevallen vanaf P2 en heeft hij in die zin 36 WK-punten verloren, Leclerc zag er in Barcelona 25 à 26 door het putje spoelen. Het maakt de betrouwbaarheid na hele goede jaren ineens weer een factor van belang en roept de vraag op in hoeverre de nieuwe auto's kwetsbaar zijn. "Nou ja, de motoren zijn min of meer gelijk. Alleen de brandstof is veranderd, maar het is op zich best gek", duidt Verstappen op het feit dat de meeste uitvalbeurten motorisch van aard zijn of samenhangen met de brandstoftoevoer.

"Wij hebben al twee uitvalbeurten gehad, terwijl we voorheen altijd een hele goede betrouwbaarheid hadden. Het is een beetje lastig te verklaren, ook omdat het geen grote problemen waren", refereert hij aan een vacuüm in de tank en een probleem met de brandstofleiding. "Het ging om relatief kleine dingetjes, die we vanaf nu onder controle moeten hebben, maar ik denk niet zozeer dat het met de nieuwe auto's te maken heeft." Het slaat perfect terug op waar Verstappen mee begon: de kleinigheden die Red Bull eruit moet halen om de vorm van de voorbije weken door te trekken en stabiel te kunnen zijn.

F1-update: Onverwachte topdag Verstappen, surreële opmerking van Hamilton