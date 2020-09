Verstappen wil terugslaan op Mugello: "Slechter dan Monza kan niet"

Verstappen noteerde op Monza zijn tweede DNF van het Formule 1-seizoen 2020. Het markeerde het slotstuk van een verder toch al dramatisch weekend. Of zoals Verstappen tijdens de persconferentie zelf met een glimlach reageert op een vraag van Motorsport.com. "Wat er verkeerd ging op Monza? Nou ja, je kunt beter vragen wat er wel goed ging. Om te beginnen hadden we de snelheid niet. We wisten vooraf al dat de kwalificatie moeilijk zou worden, al was ik nog niet eens ontevreden met die vijfde plek", begint hij zijn terugblik.

"Daarna had ik op zondag een slechte start door oververhitting, wilde ik in die hectische eerste ronde geen risico nemen en belandde ik daarna in een soort van DRS-treintje. Ik probeerde nog wel te volgen, maar kon niet veel doen achter Valtteri Bottas. Door de safety car konden we ook al niet stoppen, waarna iedereen tijdens de rode vlag ineens wel de banden mocht vervangen. Alles ging in feite mis tot dat punt. Na de herstart raakte mijn motor oververhit, waardoor ik moest opgeven", maakt Verstappen het verhaal over zijn misère op Monza compleet.

Dat was echter vorige week, inmiddels is de blik volledig op een nieuw raceweekend gericht. Eentje op een voor de Formule 1 nieuw circuit, op enig testwerk na dan. Maar wat kan Red Bull op deze baan uitrichten? "Nou, het kan in ieder geval niet slechter gaan dan op Monza hè. Het kan alleen maar beter worden. Normaal gezien zouden we terug moeten keren naar een fatsoenlijke positie, zeg maar achter Mercedes. Maar goed: dit is inderdaad een nieuwe baan voor iedereen, dus we moeten eerst kijken hoe het qua set-up gaat. Al met al heb ik er wel vertrouwen in dat we hier een positief weekend kunnen hebben."

Eigen kilometers op Mugello komen van pas

Het feit dat Mugello voor de koningsklasse onontgonnen terrein is, maakt dit raceweekend op voorhand extra interessant. Zowel wat betreft het afstellen van de auto als ook voor het eigen optreden van de coureur. "Ja, al heb ik hier een paar weken geleden al wel zelf gereden, met een GT-auto. Dat was heel nuttig, ook omdat ik hier nog niet eerder heb geracet. Dan is een dag hiernaartoe gaan toch de beste manier om het circuit te leren kennen. Je kunt de baan ook wel in de simulator rijden hoor, maar dat heb ik niet gedaan. Dit werkt beter. De auto waarin ik reed was natuurlijk wel wat langzamer dan een F1-auto, maar was het nog steeds de beste manier om dit circuit te ontdekken. Het is een snel rondje, dat weet ik al, dus het wordt leuk."

Waar Verstappen denkt als individu rap op snelheid te zitten, rest de vraag hoe Red Bull Racing de puzzel gaat leggen. De RB16 is in 2020 niet de meest voorspelbare auto gebleken, maakt dat de uitdaging op onbekend terrein dan nog groter? "Je moet op locatie altijd nog wel veel aan de afstelling werken, maar we hebben wel alvast geprobeerd om hier zo dicht mogelijk bij het ideale plaatje te komen." Kijken naar de MotoGP, de normale bezoekers van Mugello, biedt daarbij geen soelaas. Ook niet om te leren als coureur. "Nee, dat is echt een wereld van verschil. Met die motoren kunnen ze hier in zo'n beetje iedere bocht inhalen. Ze rijden ook hele andere lijnen, dus het is vooral belangrijk dat ik hier zelf al een dag ben geweest. En morgen wordt ook heel belangrijk, om nog meer te leren en om te zien waar we staan met deze auto."