Verstappen looft monteurs na motorprobleem: "Maar zat meer in"

Waar het op de Nürburgring nog noodgedwongen was, experimenteert de Formule 1 op Imola voor het eerst doelbewust met een tweedaags raceweekend in 2020. Verstappen was in eerste instantie nog niet zo'n voorstander van dat plan, in ieder geval niet op dit specifieke circuit, maar na dag één blijkt het allemaal zo slecht nog niet. "Het ging op zich wel prima. Gelukkig begonnen we meteen goed en hadden we geen problemen met onze auto of met de balans. Dan is het natuurlijk mooi om maar één vrije training te hebben. Maar als je met problemen begint, dan heb je liever wel een extra training. Soms pakt het dus goed uit en soms niet."

'Voelde dat ik in Q3 nog niet op de limiet zat'

Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari verliep de eerste training dus naar wens. Verstappen gaf daarin minder dan drie tienden toe op de snelste Mercedes en hoopte dat het een opstapje zou zijn naar een nog betere kwalificatie. Dat bleek echter niet het geval, althans: motorproblemen gooiden 's middags roet in het eten. "De monteurs hebben geweldig werk geleverd door mijn auto zo snel te repareren, maar goed: het heeft mijn kwalificatie wel voor een deel verpest", legt Verstappen tijdens de persconferentie aan onder meer Motorsport.com uit. "Ik moest na die reparaties natuurlijk snel naar buiten op mediums en het in één ronde voor elkaar zien te krijgen. We wisten wel door te komen, maar misten een goede referentie voor Q3."

Het ritme van Verstappen was daarmee gebroken, hetgeen hem in de beslissende sessie nog parten heeft gespeeld. "Ik kwam niet echt lekker in mijn ritme. Het was allemaal een beetje rommelig. Tijdens mijn laatste ronde van Q3 voelde ik bijvoorbeeld 'we hadden best nog wat kunnen winnen met een probleemloze kwalificatie'. Ik zat voor mijn gevoel nog niet op de limiet. Maar als zoiets gebeurt in Q2, dan is dat nou eenmaal niet top." Een soepeler verloop van de beslissende tijdstraining had Verstappen naar eigen zeggen niet op pole gezet, maar wel iets dichterbij gebracht. "Ik niet verwacht om hen te verslaan, maar wel om het wat spannender te maken. Alleen het ritme dat je daarvoor nodig hebt, dat je een nieuw setje banden krijgt en al weet waar je tijdwinst kunt boeken, ontbrak vandaag. Dat is jammer, maar het is wat het is."

Geen kwaad woord over Honda

Blijft de vraag wat Verstappen precies voelde in Q2. Het team wilde immers dat hij buiten bleef, terwijl de Nederlander er zelf geen enkele twijfel over liet bestaan: zo snel mogelijk naar binnen. "Ik had soms wel vermogen, dan weer niet, dan weer even wel en ga zo maar door. Ze zeiden inderdaad dat ik buiten moest blijven, maar ik had zoiets van 'jongens, ik verlies behoorlijk wat tijd op de rechte stukken dus het heeft geen enkele zin om door te gaan'. Verder moeten we nog in detail bespreken wat er precies aan de hand was. Het was natuurlijk niet top, maar gelukkig zit ik hier nog wel", refereert hij aan de persconferentie met de top-drie.

Ondanks dat Verstappen - niet voor het eerst dit jaar - is gehinderd door de Honda-motor, is hij allesbehalve negatief over de Japanse partner. "We hebben drie uitvalbeurten gedaan, maar over het algemeen heeft Honda goed werk geleverd. Ik ben ook erg blij om met Honda samen te werken, ze zijn enorm gemotiveerd en geven nooit op. Ik houd van die mentaliteit." De relatie met Honda goed houden, is overigens ook van belang voor het gewenste motorenplan van Helmut Marko. De Oostenrijker heeft al aangegeven dat Red Bull zelf met het Honda-project verder wil vanaf 2022. Daar is echter wel een bevriezing van de doorontwikkeling voor nodig en juist dat lijkt door de weerstand van Ferrari en Renault geen sinecure te worden.

VIDEO: Alles wat je moet weten over het F1-weekend in Imola