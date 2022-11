Verstappen legt moment in Q3 Abu Dhabi uit: "Auto schakelde zichzelf uit"

Max Verstappen heeft op het Yas Marina Island in Abu Dhabi de twintigste pole-position uit zijn Formule 1-carrière gepakt en zijn zevende van het jaar. Minstens zo opvallend is dat Verstappen al drie jaar op rij de polesitter is op het Yas Marina Circuit. Vorig jaar moest het uit zijn tenen komen, dit jaar heeft hij twee ronden neergezet die goed genoeg waren geweest voor pole en was de marge op teamgenoot Sergio Perez ruim twee tienden. "Toen ik eenmaal reed, ging het prima", opent Verstappen de persconferentie na afloop van de kwalificatie met een glimlach.

Perez kreeg de keuze voorafgaand aan Abu Dhabi GP

Voordien ging het niet allemaal zoals gepland, bijvoorbeeld aan het begin van Q3. "Zelfs die sessie begon nog een beetje rommelig. Het was natuurlijk de bedoeling dat ik voor Checo naar buiten zou rijden. Maar toen ik de motor wilde starten, schakelde de auto zichzelf volledig uit. Daardoor moesten we de auto resetten. Gelukkig kon ik nog wel naar buiten rijden met enige vertraging, al is dat ook niet ideaal doordat de banden dan al kouder zijn. Maar zelfs daarmee konden we nog wel een goede ronde afleveren. Daar ben ik blij mee en de tweede run van Q3 verliep meer volgens plan. Het was niet makkelijk om mezelf nog te verbeteren, al lukte dat in de laatste sector nog een beetje."

Dat Verstappen voor Perez naar buiten zou gaan, stond vooraf trouwens al vast. "Ja, voor het weekend hebben we Checo de optie gegeven en gevraagd wat hij het liefst zou willen: als eerste of als tweede naar buiten in de kwalificatie. Hij koos ervoor om als tweede te gaan en dat werd dus ons plan voor de kwalificatie. Daardoor zou ik beide runs eigenlijk als eerste gaan, maar zoals gezegd stopte alles er ineens mee. Gelukkig kregen we het voor de tweede run wel voor elkaar."

Gevoel in Q2 te wijten aan bandenset Pirelli

Zelf leverde Verstappen op de momenten dat het moest, oftewel in beide runs van Q3. Voor die tijd ging het ook bij hem niet allemaal vanzelf. "Het was een kwalificatie met ups en downs. Q1 ging goed, maar Q2 liep niet lekker. We gooiden er een nieuwe set softs onder en ik had totaal geen grip aan de achterkant van de auto. Zelfs toen ik nog een run op dezelfde softs deed, werkte het niet. Maar goed, toen we in Q3 een andere set pakten, was alles opgelost. Het was een soort mysterie."

Aan het eind van de rit heeft Red Bull Racing echter een droomuitslag te pakken. De uitgangspositie voor zondag kan eigenlijk niet beter, of het moet al over de derde stek van Charles Leclerc gaan. De Grand Prix van Abu Dhabi wordt immers een direct duel tussen Leclerc en Perez voor P2 in het kampioenschap. Over de doelen voor zondag is Verstappen dan ook helder. "Natuurlijk willen we de race winnen, maar we willen ook tweede worden met Checo in de WK-stand. Dat is Red Bull nog nooit eerder gelukt, een één-twee in het kampioenschap.

Video: Max Verstappen pakt voor het derde jaar op rij pole in Abu Dhabi