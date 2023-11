Op de boordradio van Max Verstappen klinkt 'wat een idioot!' wanneer Esteban Ocon hem inhaalt voordat hij aanzet voor een snelle ronde. Ocon schiet met zijn Alpine aan de binnenkant voorbij aan de Red Bull, maar in bocht 1 pakt Verstappen hem terug door laat aan te remmen. "Dat is belachelijk... Verstappen duikt bocht 1 in als een malle", aldus Ocon op de boordradio. Het is duidelijk dat de twee niet blij zijn met elkaar en na het vallen van de vlag krijgt Verstappen van engineer Gianpiero Lambiase te horen: "Voor wat het waard is: hij is niet door Q1 gekomen."

Voor Ocon was het een kostbaar moment, aangezien hij dus al na achttien minuten kwalificeren kon uitstappen en hij zaterdag van P17 moet komen waar teamgenoot Pierre Gasly de vijfde tijd noteerde. Op onboardbeelden is te zien hoe hij richting bocht 14 eerst Gasly inhaalt, vervolgens Zhou Guanyu en dan Verstappen en Yuki Tsunoda naast elkaar ziet rijden. Hij moet daar flink in de ankers om een incident te voorkomen, waarna hij dus wel Verstappen inhaalt richting de laatste bocht. Dat doet hij nadat Zhou langszij was gekomen omdat de exit van bocht 16 cruciaal is voor de run naar start/finish.

"We lijken geen adempauze te krijgen dit seizoen", baalt Ocon in gesprek met Viaplay. "Het is zeer frustrerend. [Ik had] verkeer in de eerste ronde van die eerste run. Toen hadden we opnieuw een incident met Max op de baan. Er waren meerdere auto's die aansloten in de rij terwijl ze de delta niet respecteerden", doelt hij op de vastgestelde maximumtijd voor één ronde, juist om problemen met verkeer in de kwalificatie te voorkomen. "We moesten voor de ronde gaan. Het was duidelijk niet ideaal. We hebben naar de data gekeken en we zouden het makkelijk hebben gehaald. Daar hadden we de snelheid voor. Het is jammer." Op de vraag of hij iemand in deze kwestie de schuld geeft, antwoordt Ocon ontwijkend: "Geen commentaar."

Verstappen is wel duidelijker. Hij vindt dat Ocon fout zat en liet dat dus ook al op de baan blijken. "Iedereen was gewoon een gat aan het maken en ineens komt hij als een dwaas tussen twee auto's... helemaal driftend reed hij al bijna in de achterkant van mij in bocht 14. Dus ik laat een gat naar die anderen en hij probeert mij daarna gewoon te naaien voor die laatste bocht om dan zijn ronde te beginnen. Ik dacht: 'Nou, als jij mij naait, naai ik jou ook even in bocht 1.' En dat is natuurlijk goed gelukt."

Video: Het moment tussen Verstappen en Ocon in Q1 Las Vegas