Verstappen over moment dat titel binnen was: “Wilde de race winnen”

De Red Bull-coureur begon - op de medium compound - als derde aan de sprintrace, maar verloor meerdere posities bij de start. Later in de race wist hij terug naar voren te komen, mede doordat de coureurs die hem eerder op de zachte band voorbij waren gegaan, het moeilijker begonnen te krijgen. Verstappen werd uiteindelijk achter Oscar Piastri tweede, maar wist voor de finish al dat hij wereldkampioen was.

“Het was op zich wel even lastig in die eerste ronde, met die coureurs op de soft banden om ons heen“, blikt Verstappen tegenover de Nederlandse media, waaronder Motorsport.com, terug op de sprintrace. “En de safety cars hielpen ons natuurlijk ook niet in een race die toch al heel kort was. De enige plek waar je echt kunt inhalen, is op het rechte stuk, gedurende de rest van de ronde zit je best wel vast. En die laatste safety car heeft me echt wel wat tijd gekost ten opzichte van Oscar, waardoor ik hem niet meer echt kon aanvallen. Maar het was nou eenmaal zo.”

Het moment waarop de titelstrijd definitief beslecht werd, was toen Sergio Perez in de grindbak belandde na een incident met Esteban Ocon en Nico Hülkenberg. “Toen ik zag dat Checo eruit lag, wist ik: het is binnen. Maar uiteindelijk wil je toch proberen om de race nog te winnen”, aldus Verstappen. “Dat zit in me. Dat is niet iets waar ik mezelf toe moet zetten.”

Verstappen hecht veel meer belang aan hoe het Formule 1-seizoen 2023 als geheel is verlopen dan aan het specifieke moment waarop de wereldtitel is veiliggesteld. “Het was iets wat we nog moesten afvinken”, antwoordt hij op de vraag hoe hij zich precies voelde in de auto toen de derde titel een feit was. “Als het vandaag niet gebeurde, dan zou het morgen wel gebeuren en anders bij de volgende race wel. Maar het is een heel speciaal seizoen geweest en ik had natuurlijk nooit gedacht dat ik drie keer wereldkampioen zou kunnen worden.”

Verstappen vindt het moeilijk om één hoogtepunt aan te wijzen van het seizoen tot dusver. “Het is moeilijk om eentje eruit te halen. Er waren meerdere races die echt top waren. Thuis in Zandvoort winnen is natuurlijk altijd gaaf. Maar Spa was ook heel bijzonder. Net als Japan, waar we de constructeurstitel wonnen. En Miami was op dat moment ook een belangrijke overwinning”, aldus Verstappen, die op de baan rond het Hard Rock Stadium een ferme tik uitdeelde aan teamgenoot Sergio Perez door vanaf de negende startplek te winnen, terwijl de Mexicaan de wedstrijd van pole-position begon.

Ondanks dat Verstappen met de RB19 over de beste auto van het veld beschikt, werd de derde titel zeker niet op een presenteerblaadje aangereikt. De 48-voudig Grand Prix-winnaar benadrukt dat hij en het team dit jaar hard hebben moeten werken om zo sterk te kunnen zijn. “Het is natuurlijk makkelijk zeggen dat je met een dominante auto alles kunt winnen. Maar ik denk dat er genoeg races zijn geweest waarin het ons niet gemakkelijk werd gemaakt, maar we toch hebben gewonnen. En als dat gebeurt, is dat natuurlijk top”, aldus Verstappen. ”Het wordt niet eenvoudig om dit seizoen te evenaren.”

Verstappen zette Perez uiteindelijk op grote achterstand in het kampioenschap, nadat de twee aan het begin van het seizoen nog dicht bij elkaar stonden in de WK-stand. Over dat hij in staat is om meer uit de Red Bull-auto te halen dan zijn collega uit Guadalajara, zegt hij: “Dat is natuurlijk altijd iets wat samen moet komen. Maar als je je goed voelt in de auto, kun je natuurlijk ook echt een goede ronde rijden, zoals tijdens de kwalificatie op Suzuka.”

Gevraagd of Verstappen zondag nog een blaastest moet doen voor hij in de auto stapt voor de Grand Prix, antwoordt hij met een knipoog: “De race is heel laat, dus dan is het allemaal wel weer weggezakt!”

Video: Het moment waarop Max Verstappen drievoudig wereldkampioen wordt