De afgelopen twee edities van de Dutch Grand Prix zijn verreden bij prachtig weer. Dit jaar zou dat wel eens anders kunnen zijn, gezien de laatste weersverwachting. Donderdag is al een bewolkte dag in Zandvoort en regende het rond het middaguur stevig op de Noord-Hollandse asfaltlus. De komende dagen beloven niet heel anders te worden.

Als Verstappen tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Zandvoort gevraagd wordt hoe de baan in de regen zal zijn, antwoordt hij met een lach: “Glad!“ Om daarna te vervolgen: “Nee, als het nat is, is het over het algemeen natuurlijk gladder dan op een droge baan. Maar je past je daarop aan. Het zal wel een beetje anders zijn dan de afgelopen twee jaar, maar ik denk dat we de voorbij twee jaar ook verwend zijn wat betreft het weer. Uiteindelijk zijn de omstandigheden echter voor iedereen gelijk.” Daniel Ricciardo, die eveneens in de persconferentie zit, vraagt even later aan ‘the local‘ naar het vooruitzicht voor de komende dagen. Daarop pakt Verstappen zijn mobiel erbij. “Zaterdag wordt het waarschijnlijk iets minder dan zondag”, antwoordt de WK-leider.

De Formule 1 pakt in Zandvoort de draad weer op na een zomerpauze van vier weken. Verstappen zegt goed uitgerust aan de tweede seizoenshelft te beginnen. “Het was goed”, laat hij weten over het zomerreces. “Ik heb wat tijd met de familie doorgebracht. Het was een heel relaxte tijd. Ik heb ook heel veel geslapen, wat erg belangrijk is.” Gevraagd of hij de Formule 1 even helemaal kon loslaten, reageert hij: “Voldoende. De zomerpauze is natuurlijk wel iets anders dan de winterstop.”

Met de Dutch Grand Prix staat misschien wel meteen het drukste weekend van het jaar op het programma voor Verstappen. Als hij de vraag krijgt hoe het is om Max Verstappen te zijn in Zandvoort, antwoordt hij lachend: “Ik wens dat niemand toe!” Om op serieuze toon verder te gaan: “Nee, dit is een geweldige plek voor mij om naartoe te gaan, echt waar. Het is fantastisch om alle fans langs de baan te zien staan en het is ook een mooi circuit om over te rijden. Dat alles bij elkaar maakt dit een leuk weekend.”

Voortzetting van eerste seizoenshelft geen zekerheid

Het doel voor de tweede seizoenshelft is duidelijk. “Op dezelfde voet doorgaan. Dat zou fijn, als dat zou lukken”, laat Verstappen weten. “Je weet na een break natuurlijk nooit zeker hoe het verder gaat. We zullen zien. We hebben een snelle auto, maar om een heel sterk weekend te hebben, moeten alle puzzelstukjes steeds weer op hun plek vallen.” Dat Red Bull bezig is aan een indrukwekkende reeks overwinningen, daar is hij naar eigen zeggen niet zo mee bezig. “We denken daar niet al te veel aan. We kijken gewoon vooruit en willen elke keer een zo sterk mogelijke auto op het circuit brengen. Ik denk dat iedereen het zo benadert. Maar natuurlijk willen we hier winnen. Dat is geen geheim.” De afgelopen twee jaar won Verstappen vanaf pole-position. Een herhaling van dat scenario is vanzelfsprekend de ultieme droom. Verstappen: “Dit is een van mijn favoriete plekken om te zijn en om hier te winnen is altijd erg speciaal. Dus dat is het zeker het doel voor het weekend.”

Verstappen kan dit weekend het record van negen overwinningen op rij van Sebastian Vettel evenaren. Of hij stiekem niet meer strijd wenst vooraan? Verstappen: “Nee, mijn voorkeur zal altijd uitgaan naar een race die rechttoe rechtaan is. Maar een seizoen waarin dat telkens gebeurt, maak je maar twee of drie keer in je carrière mee. Aan de andere kant wil je als coureur echter ook graag dat teams heel dicht bij elkaar staan. En ik vind het ook helemaal prima als ik ervoor moet racen hoor. Maar het is natuurlijk wat relaxter om op een comfortabele manier te winnen.”