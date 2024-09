Het is een van de gesprekken van de dag tijdens het Formule 1-weekend in Singapore: het taalgebruik van de coureurs. FIA-president Mohammed Ben Sulayem sprak met Motorsport.com over dit onderwerp en riep de rijders op om minder te vloeken. Hij is van mening dat de Formule 1-coureurs een voorbeeldfunctie hebben en met het vloeken een verkeerd voorbeeld geven aan de jonge kijkers. Een paar uur nadat het artikel met de Emirati gepubliceerd werd, werden de coureurs naar hun zienswijze gevraagd. Max Verstappen vond dat Ben Sulayem geen punt had en liet in de persconferentie een vloekwoord ontsnappen.

Dat komt hem nu mogelijk duur te staan. De Nederlander moet zich namelijk om 19.00 uur lokale tijd - 13.00 uur Nederlandse tijd - bij de wedstrijdleiding in Singapore verantwoorden voor zijn bewoordingen in het persmoment. De stewards zijn van mening dat de kampioenschapsleider tegenover de verzamelde media artikel 12.2.1.k van de International Sporting Code gebroken heeft. In dat artikel staat dat de coureurs zich niet mogen misdragen. Het gaat waarschijnlijk om de woorden van Verstappen over de RB20 in Baku. De 26-jarige rijder omschreef de auto in de kwalificatie als fucked, en dat is tegen het zere been van de FIA.

Dat de FIA nu strenger is op de woorden in persconferentie hangt samen met het interview van Ben Sulayem met deze site. Mocht Verstappen een straf krijgen, dan is niet de verwachting dat het een gridstraf oplevert. Een boete of een officiële waarschuwing is aannemelijker. Zo kregen teambazen Frederic Vasseur en Toto Wolff vorig jaar in Las Vegas een tik op de vingers voor hun taalgebruik tijdens een verhitte persconferentie. De uitspraak in de zaak van Verstappen voor de tweede training al verwacht.