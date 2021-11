Verstappen moet zich ook melden bij stewards in Brazilië

Na afloop van de kwalificatie bekeek Max Verstappen eerst zijn eigen achtervleugel en daarna het exemplaar van Mercedes-rivaal Lewis Hamilton, zoals op beelden die rondgaan op sociale media duidelijk te zien is. De Nederlander raakte de vleugel van Hamilton aan, al heeft dat logischerwijs geen invloed gehad op het al dan niet te ver opengaan van de DRS. Desondanks moet Verstappen zich melden bij de stewards en wordt hij gehoord over het moment in parc fermé.

De FIA laat namelijk in een officieel document weten dat de actie van Verstappen in strijd is met artikel 2.5.1 uit de FIA International Sporting Code. Daarin staat beschreven dat in parc fermé alleen officials van de FIA aan de auto's mogen zitten. "Dingen anders afstellen, repareren of controleren is verboden, tenzij het met toestemming van de officials ter plaatse gebeurt of op grond van het reglement." Die laatste zaken zijn echter niet aan de orde, waardoor de stewards van mening zijn dat Verstappen het reglement heeft overtreden en ze hem zodoende uitnodigen voor een hoorzitting.

Verstappen moet zich om 9.30 uur - 13.30 uur Nederlandse tijd - melden bij de wedstrijdleiding bestaande uit Tim Mayer, Matteo Perini, Vitantonio Liuzzi en Roberto Moreno. In de Braziliaanse ochtenduren zullen diezelfde stewards ook weer kijken naar de eventuele diskwalificatie van Hamilton. Vrijdagavond concludeerden zij dat er extra bewijs noodzakelijk is om een goed oordeel te kunnen vellen. De achtervleugel is daarvoor van Hamiltons auto gehaald en verzegeld.