Verstappen moet pole aan Ferrari laten: "Maar goede auto voor de race"

Na zijn toptijd op vrijdagavond en zaterdagochtend begon Max Verstappen als favoriet aan de eerste kwalificatie van het nieuwe F1-tijdperk, al moet gezegd dat Ferrari steevast op het spreekwoordelijke vinkentouw zat. Het Italiaanse merk gaf in Q1 een fraai visitekaartje af: in de rangschikking waren bij de eerst vijf maar liefst vier Ferrari-aangedreven auto's te vinden. Het wijst op een bijzonder goede Ferrari-motor voor 2022 en zette het team letterlijk en figuurlijk op pole.

In Q2 - waarin coureurs overigens niet meer werden gehinderd door het bandenreglement - wist Verstappen zich op de voorposten te melden, maar in de beslissende sessie bleek het woord weer aan de scharlakenrode brigade. Charles Leclerc posteerde Ferrari op pole, Verstappen moest met P2 genoegen nemen. "Het was een beetje hit and miss vandaag voor ons. In Q2 ging het vrij goed, maar in Q3 hadden we meer moeite om de juiste balans te vinden. Maar goed, al met al is dit nog wel aardig. We hebben een goede auto en we hebben ook vooral een goede auto voor de race van morgen. Dat is aan het eind van de rit nog wel het allerbelangrijkste."

Verstappen geeft ermee aan dat de lange runs goed ogen en dat er zondag dus nog veel mogelijk is. "Dit is in ieder geval een goed begin", concludeert Verstappen meteen na afloop van de kwalificatie. "Het gevoel was niet helemaal geweldig, maar ook niet slecht - anders kun je hier niet staan. We hebben wel wat dingen om van te leren voor de volgende keer, al moet je hier vooral zorgen dat je een goede auto voor de race hebt. Een goede auto in de kwalificatie is belangrijk, maar een goede auto voor de race is nog veel belangrijker. Dat komt ook doordat de banden hier behoorlijk hard slijten, ook dat is anders dan op andere circuits."

Dat Ferrari weer vooraan meedoet kan Verstappen wel waarderen, zoals hij ook al eerder heeft uitgesproken. "Het was goed, ja. We hadden aan het eind een mooi gevecht met Charles en Carlos, zij hebben echt goed werk geleverd over de winter." Het maakt dat zijn grootste concurrenten nu in rode bolides zitten in plaats van de zwarte Mercedes van vorig jaar. Gevraagd of hij het jammer vindt dat Mercedes niet vooraan meedoet, reageert de wereldkampioen cynisch: "Ja, heel erg..."