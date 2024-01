Verstappen: "Ik moet me ook aanpassen aan F1-auto die ik krijg"

Waar Max Verstappen afgelopen seizoenen alles uit de Red Bull wist te halen, gold dat niet voor zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan begon in 2023 nog goed aan het seizoen met twee zeges, maar verloor terrein na de introductie van updates voor de RB19. Het leidde tot verhalen dat Red Bull de F1-bolide volledig naar de wensen van Verstappen bouwde, aangezien niet alleen Perez, maar ook Pierre Gasly en Alexander Albon worstelden om de Nederlander bij te houden. Zelf ziet Verstappen het echter heel anders. In een exclusief gesprek met Motorsport.com geeft de drievoudig F1-kampioen aan dat die gesprekken over zijn unieke rijstijl opgeblazen zijn en dat hij zich ook moet aanpassen aan de auto die hij van het team krijgt - net als de rest van de coureurs.

"Als mensen mij vragen: 'Wat is je rijstijl?', kan ik dat niet vertellen, want het gaat erom dat je je kunt aanpassen aan bepaalde situaties of aan wat de auto prettig vindt", legt Verstappen uit. "Wat ik wil? Ik wil meer grip. Je wil veel dingen, maar sommige dingen zijn niet realistisch. Ik pas me dus gewoon aan aan de auto die ik krijg."

Verstappen heeft vaker aangegeven dat hij het liefst een auto met veel grip aan de voorkant heeft, maar het is volgens hem niet zo dat Red Bull zich bij de ontwikkeling laat leiden door een specifieke balans in de auto. "Gedurende het jaar past het team upgrades toe aan de auto om deze sneller te maken, niet om te proberen om een specifieke balansrichting te volgen of iets dergelijks", verklaart hij. "Het is gewoon de algehele belasting, de algehele grip, die je krijgt door de upgrades. Ik ben best blij met de wegligging van de auto, maar als de auto iets meer neigt naar onderstuur, moet ik mijn rijstijl daarop aanpassen. Als de auto meer naar overstuur neigt geldt hetzelfde. Het is best prima geweest. In sommige races heb je meer overstuur of onderstuur. Het verschilt heel erg wat betreft de balans, het zit 'm niet altijd in de neus. Op sommige banen kun je niet zo rijden."

Iets waar de RB19 uitblonk in 2023, was het racetempo en bandenmanagement. Ferrari was bijvoorbeeld regelmatig heel snel in de kwalificatie, maar verloop het op racetempo. Wat de RB19 zo sterk maakte in de race? "Ik weet het niet. Volgens mij doen we niets magisch in de race", antwoordt Verstappen. "We doen onze normale off-set. Ik denk dat anderen een geweldige kwalificatie hebben, maar dan geen goede race, als je begrijpt wat ik bedoel", doelt hij op het compromis in de afstelling van de auto. "Natuurlijk kijk je altijd naar de performance in de race, maar we willen ook in de kwalificatie snel zijn. Het is niet gek dat we ons gewoon puur op de race concentreren."