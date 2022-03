Verstappen: "Ben misschien nog wel gemotiveerder met F1-titel op zak"

Vrij snel na de surreële F1-ontknoping in Abu Dhabi liet Max Verstappen al optekenen dat hij zijn ultieme ambitie had waargemaakt en dat al het andere bonus zou zijn. Het verklaart enigszins waarom de Limburger dit jaar - ook in zijn mediaoptredens - bijzonder relaxed oogt. Onder meer Fernando Alonso en Sebastian Vettel hebben al de verwachting uitgesproken dat Verstappen met een wereldtitel op zak minder druk voelt, maar hoe ervaart de Nederlander dat zelf eigenlijk?

"De motivatie is nog steeds net zo groot of misschien ben ik nog wel gemotiveerder dan ooit tevoren", laat Verstappen in de persconferentie op een vraag van Motorsport.com weten. "Je wilt natuurlijk blijven winnen en vooraan mee blijven doen. Dat is uiteindelijk ook waarom ik hier ben en na de ervaring van vorig jaar eigenlijk nog meer." Winnen werkt immers verslavend en Verstappen heeft niet voor niets laten weten het nummer 1 zolang mogelijk op de auto te willen houden.

Wel erkent hij dat de druk ietwat weg is. "Als kind droom je er altijd van om F1-coureur te worden en om op een dag het kampioenschap te kunnen winnen. Dat doel heb ik behaald en in die zin is er wel een zekere druk weggevallen nu. Het ene ding dat ik echt moest bereiken, is nu binnen. In die zin is de druk minder, maar ik wil nog altijd niets liever dan winnen. Die wil is zeker niet minder geworden."

Hoeft niets te bewijzen na Abu Dhabi 2021

Als een Britse journalist vraagt of Verstappen voor zijn gevoel niet nog een seizoen iets moet bewijzen door de controverse in Abu Dhabi, reageert de wereldkampioen gevat. "Ik heb dat volgens mij al wel bewezen met de meeste overwinningen, de meeste pole-positions en de meeste ronden aan de leiding in 2021. Mensen lijken dat nogal snel te vergeten... Ze kijken alleen maar naar Abu Dhabi, maar we hebben meer races dan alleen Abu Dhabi in een seizoen hè."

Niets meer te bewijzen dus, maar aan de andere kant van het spectrum dreigt het gevaar van verzadiging ook zeker niet. "Ik ben opgegroeid op een manier waardoor dat echt niet kan gebeuren. Als je klein bent, kun je soms wel wat lui worden en moet je nog leren hoe je een professional wordt. Maar mijn vader heeft er wel voor gezorgd dat die verslapping bij mij niet zomaar optreedt."