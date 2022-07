Verstappen baalt na mislukte kwalificatie: "Onze auto was echt goed"

Op donderdag liet Max Verstappen in de paddock weten dat Ferrari in het droge 'bijna onverslaanbaar' zou zijn over één ronde. De man met startnummer 1 hoopte derhalve op regen en voegde toe dat in die omstandigheden alles mogelijk zou zijn. Dat laatste bleek aan het begin van de zaterdagmiddag wel, toen regen voor een interessante derde training zorgde en nota bene Nicholas Latifi bovenaan de tijdenlijst bracht. Toch sprak Verstappen tijdens de droge kwalificatie iets later op de zaterdag ook een aardig woordje mee. Sterker nog: pole-position leek haalbaar, totdat in Q3 beide runs om uiteenlopende redenen in duigen vielen.

"Onze snelheid was goed, ik was eerlijk gezegd wel positief verrast", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com weten. "Alle teamleden hier en ook in de fabriek hebben vrijdagavond veel dingen geanalyseerd. Gisteren waren we namelijk absoluut niet blij. We hebben goede veranderingen doorgevoerd en de auto was voor mij veel fijner om te rijden. Ook in Q2 waren alle ronden goed, zelfs op gebruikte banden. Ik weet dat de snelheid in de auto zit, maar we konden het niet tonen."

Dat laatste komt doordat Q3 dankzij een eigen foutje en technisch malheur uitdraaide op een teleurstelling. "Toen ik voor die laatste run uit de pitstraat kwam, had ik geen vermogen meer. We hebben alles geprobeerd om het op te lossen, maar het lukte niet. In de eerste run blokkeerde ik zelf een wieltje in bocht 2. Ik had gewoon geen grip aan de voorkant. Misschien was mijn outlap iets te langzaam, maar normaal is dat geen ramp omdat je nog een extra kans in die tweede run hebt. Jammer genoeg konden we die ronde alleen niet doen..."

Geen gridstraf en hopen op Mercedes

Het werpt hem terug naar P10 en dat roept de vraag of wat er zondag nog mogelijk is op de krappe Hungaroring. "Inhalen is hier lastig, dus dat zal het geen makkelijke zondag voor mij maken. Aan de andere kant kan er nog van alles gebeuren, dat hebben al genoeg zondagen in dit seizoen aangetoond." Verstappen zal ook geen motorische gridstraf incasseren op het circuit nabij Boedapest. "Nee, want ik denk nog steeds wel dat we een aardig resultaat kunnen scoren. Inhalen is zoals gezegd lastig, maar met een start vanaf P10 is het het niet waard om een gridstraf te pakken."

Klein geluk bij een ongeluk is nog dat de pole-position niet naar zijn voornaamste titelrivaal is gegaan. Mercedes heeft hem eigenlijk een dienst bewezen door pole zeer verrassend voor de neus van Ferrari weg te kapen. "Maar ze moeten mij morgen weer een gunst doen bij Mercedes, dat is nog belangrijker", grapt de regerend wereldkampioen. Met een serieuzere toon laat hij weten dat de eerste F1-pole ooit voor George Russell ook voor hem als een verrassing komt. "Ik was best verbaasd ja. Ik wist wel dat het close zou zijn, maar ik was wel verbaasd dat ze die stap in Q3 konden maken."

Dat Mercedes hem onbedoeld de helpende hand heeft toegestoken, neemt de teleurstelling echter niet weg bij Verstappen. De Red Bull-coureur kan gezien zijn voorsprong in het WK wel tegen een stootje, al is hij daar zelf niet zo mee bezig. "Ik denk niet eens zoveel aan de punten, ik ben gewoon teleurgesteld dat deze dingen gebeuren. Het is vooral vervelend als je zo'n goede auto hebt, dan wil je in ieder geval P1, P2 of P3 staan en niet P10..."

Video: Verstappen baalt van technisch malheur in tweede run Q3