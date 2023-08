Max Verstappen legt uit waarom regen in Zandvoort niet erg is voor F1-teams

Max Verstappen begint in Zandvoort als torenhoge favoriet aan de eerste race van de tweede seizoenshelft. De WK-leider evenaart bij een overwinning het record van Sebastian Vettel van negen overwinningen op rij, al is hij daar niet bovenmatig mee bezig. "Het zou natuurlijk wel leuk zijn en best eervol, al blijft het voornaamste doel om beide kampioenschappen veilig te stellen." Het plan voor de tweede seizoenshelft is dan ook helder: "Doorgaan waar we in Spa gebleven waren."

Dat gezegd hebbende, vergt Circuit Zandvoort wel compleet andere dingen van de auto dan Spa. Zo is Spa een relatief low-downforce circuit en is de aerodynamische efficiëntie van een auto van groot belang. Het is een belangrijke troefkaart van Red Bull onder het huidige reglement, dat door de geringe luchtweerstand altijd snel is op rechte stukken en met iets meer vleugel dan een verschil kan maken in sector 2. "Ik denk dat alles qua veel of weinig downforce dit jaar wel bij onze auto past. Maar het ligt er ook erg aan wat bij goed andere teams past. Ik denk dat sommige teams net iets beter gaan met meer downforce op de auto dan op andere circuits, waardoor het automatisch wat dichter bij elkaar komt", reageert Verstappen in de paddock op de vraag van Motorsport.com. "Maar aan de andere kant heeft het ook voor een groot gedeelte met de banden te maken. Als je die het hele weekend goed onder de knie krijgt, maakt dat ook meteen een enorm verschil."

Waar Zandvoort volgens Verstappen wel aardig moet zijn voor de RB19 - hetgeen ook onderstreept wordt door de dominante zondag in Hongarije, eveneens een high-downforce circuit - komen er in de tweede seizoenshelft nog wel grotere uitdagingen aan. "Er zitten wel een paar banen bij die moeilijker zullen worden en die minder goed bij onze auto passen, ja. Dat geldt vooral voor stratencircuits die nogal hobbelig zijn." Hij refereert ermee aan onder meer Singapore, één van de weinige banen waarop Verstappen nog niet wist te zegevieren. Verstappen heeft al eerder uitgelegd dat de RB19 iets minder comfortabel over de kerbs en hobbels oogt dan bijvoorbeeld de Ferrari.

High-downforce Circuit Zandvoort helpt F1-teams bij regen

Het zijn echter zorgen voor later. De blik kan eerst op de thuisrace, een raceweekend dat voor het eerst in drie jaar nat lijkt te gaan verlopen. Verstappen gaf in de persconferentie al aan dat het publiek in de voorbije twee jaar ook enigszins verwend is door het mooie weer, al hoeft regen op het duinencircuit zeker niet onoverkomelijk te zijn. Het stelt teams voor beduidend minder kopzorgen dan regen op pakweg het circuit van Monza. Daar rijden teams normaliter met weinig vleugel, waardoor er bij de kans op regen een compromis moet worden gesloten. In Zandvoort rijden teams in het droge met veel meer downforce, waardoor er niet zozeer hoeft te worden gegokt.

"Het geldt niet alleen voor Monza, maar ook al voor circuits als Spa", haakt Verstappen in. "Daar zag je dit jaar ook echt grote verschillen tussen teams in wat ze met de vleugelstanden deden. Op die banen is het toch altijd wat lastiger om te kiezen met regen in het vooruitzicht. Hier rijd je in het droge ook al bijna of zelfs helemaal met de grootste achtervleugel die je hebt, dus dat maakt het wel iets makkelijker." De regen vormt qua veiligheid ook geen probleem op het circuit met de kombochten. "Nee, want die regen valt toch wel naar binnen. In bocht 3 nemen we altijd een hoge lijn en de laatste bocht is vol gas, waardoor het wel prima moet zijn."

Genieten van het moment

Het maakt dat alle seinen ogenschijnlijk op groen staan en dat Verstappen voor het derde jaar op rij kan jagen op winst in eigen land. "Maar mensen verwachten altijd dat je wel even wint, maar zo makkelijk is het natuurlijk niet." Als het wel lukt brengt Verstappen het thuispubliek wederom in extase en kan hij weer een gedenkwaardige triomf bijschrijven. Het zijn momenten om bij stil te staan en dat probeert de tweevoudig wereldkampioen dan ook bewust te doen. "Ik heb het daar van kleins af aan ook met mijn vader over gehad, dat je er wel echt van moet genieten. Ik kan me mijn eerste kampioenschap ook nog heel goed herinneren en ook wat er zich die avond allemaal heeft afgespeeld… Als ik het nog een keer over zou doen, denk ik niet dat ik het beter kan doen."

"Er zullen altijd momenten zijn waarvan je denkt ‘daar had ik iets meer van kunnen genieten’, maar aan de andere kant ben je op die momenten ook moe en heb je vooral zin om naar huis te gaan. Maar goed, het is in ieder geval belangrijk om te genieten van wat je doet, want zoals mijn vader toentertijd ook al zei: deze tijd gaat weer snel voorbij. Voor je het weet ben je niet meer aan het racen en doe je andere dingen", besluit Verstappen zijn verhaal in de paddock.

