Verstappen over Mercedes-upgrade: “Maak me totaal geen zorgen”

Donderdag ging in Bahrein de tweede en laatste wintertest van start voor het Formule 1-seizoen 2022. Verschillende teams hebben upgrades voor hun auto's meegenomen naar het eiland in de Perzische Golf, waar volgende week ook de eerste race plaatsvindt, waarbij de veranderingen aan de Mercedes nog wel het meest in het oog sprongen. De zijkant van de W13 is flink op de schop genomen: de sidepods zijn nagenoeg verdwenen en er zijn twee grote horizontale vinnen naast de cockpit geplaatst.

“Nee, ik maak me geen zorgen”, reageert Max Verstappen tijdens de lunchpauze van de eerste testdag op het Bahrain International Circuit. “We kunnen alleen op onszelf focussen, zoals ik vorig jaar ook vaak heb gezegd. Dat moeten we dit jaar opnieuw doen, zelfs wanneer de auto’s er verschillend uitzien. Er zijn nog steeds zoveel onbekende dingen, dingen waar we nog meer over te weten moeten zien te komen. Ik maak me dus totaal geen zorgen.”

George Russell noemt de Mercedes-upgrade ‘spectaculair’, maar wil er verder nog geen conclusies aan verbinden. “Het ziet er misschien interessant uit, maar het gaat er niet om hoe het eruit ziet, het gaat erom hoe snel het is”, komt de nieuweling van Mercedes met een oude Formule 1-wijsheid. “Ze [de veranderingen aan de W13] hebben vanochtend duidelijk de aandacht van behoorlijk wat mensen getrokken. Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van een team dat zo aan het pushen is qua innovatie en echt bloed, zweet en tranen in de auto steekt. Dat ze vervolgens met zoiets spectaculairs komen, is ongelofelijk. Maar zoals ik al zei, het gaat er niet om hoe het eruit ziet, we moeten kijken of het snel is op de baan.”

“Ik denk dat je op dit moment nog niet kan zeggen dat er één team een voordeel heeft ten opzichte van de anderen”, vervolgt de Brit. “Red Bull heeft nog een aantal zaken in de pijplijn en Ferrari ziet er op het moment globaal genomen het sterkst uit. Wanneer zij een run doen met weinig brandstof, ogen zij heel solide. Hun sidepods zien er heel anders uit dan wat wij hebben bij Mercedes en wat Max heeft bij Red Bull. We zullen er volgende week achterkomen wie het bij het juiste eind heeft. Op dit moment is dat echt nog niet onduidelijk.”

Gevraagd op welk vlak de upgrade vooral moet helpen, antwoordt de Russell: “Voor alle teams geldt dat het in dit stadium voornamelijk om het vinden van meer downforce gaat.” Hij benadrukt dat er de komende tijd nog genoeg veranderingen te zien zullen zijn bij de verschillende teams. “Het ontwikkelingstempo ligt bij iedereen vrij hoog. Ik denk dat de auto’s gedurende het seizoen continu zullen evolueren door de nieuwe regels die zijn geïntroduceerd. Of je nu naar onze auto kijkt, naar de Red Bull, naar de Ferrari of zelfs naar de Williams, je ziet behoorlijk grote verschillen tussen alle teams. Maar dat is geweldig, dat is waar de Formule 1 om draait.”