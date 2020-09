Verstappen: Mercedes niet nog sterker door verbod op 'party mode'

De party mode, het is inmiddels een bekend begrip in de moderne Formule 1. Coureurs kunnen de krachtbron opschroeven in het laatste deel van de kwalificatie en op cruciale momenten in de race. Het is hét toonbeeld van motorische ontwikkeling in de koningsklasse, maar vanaf de Italiaanse Grand Prix is het gebeurd met dit aspect. Teams moeten het volledige raceweekend met dezelfde motorstand afwerken. Over de gevolgen wordt in twee verschillende richtingen gespeculeerd: Helmut Marko stelt dat de ingreep Red Bull dichterbij zal brengen, terwijl Toto Wolff en de Mercedes-coureurs stellen dat het dominante merk alleen maar verder wegloopt op zondag.

"Ik denk persoonlijk niet dat het gat met Mercedes groter gaat worden op zondag zoals ze zeggen", reageert Verstappen in een sessie met de Nederlandse pers op een vraag van Motorsport.com. "Maar ook niet kleiner. Iedereen denkt dat Mercedes dan ineens een halve seconde gaat verliezen, maar dat is natuurlijk niet het geval." De Limburger verwacht zelf dat de verhoudingen op zowel zaterdag als zondag intact blijven. Verstappen wist Lewis Hamilton vorig weekend overigens tot op een halve seconde te benaderen in de kwalificatie. "Of ze toen al zonder party mode reden? Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat ze het vorige week nog wel hebben gebruikt. En hoe het er nu voor staat, vind ik moeilijk te zeggen. Er spelen zo veel factoren mee dat het vooraf lastig te voorspellen is hoe groot het gat zal zijn. Maar er zal zeker nog wel een gat zijn met Mercedes, absoluut."

Verstappen: Renault oogt sterk, maar nog steeds blij met keuze voor Honda

Waar Mercedes waarschijnlijk de eerste startrij blijft bezetten, moet Red Bull op zaterdag wellicht eerder achterom kijken. Renault kwam op het snelle Spa-Francorchamps al goed voor de dag en zal op de hogesnelheidstempel van Monza wederom hoge ogen gooien. "Zij zullen zeker hard gaan. In de kwalificatie kan het nog wel eens dicht bij elkaar zitten. Maar ik vrees niemand, we zien het allemaal wel. Dit kan het misschien wat spannender maken." Verstappen maakt zich voor de race sowieso geen zorgen over de gele brigade van Cyril Abiteboul. "Op Spa verloren zij minimaal een halve seconde per ronde op ons, totdat mijn voorbanden eraan gingen. Ik zie daar niet zo snel een probleem in."

Desondanks is het wel opvallend dat Renault juist sterk is op 'high-speed' circuits. Is de Franse krachtbron dan sterker dan die van Honda? "Ik vind dat moeilijk om te zeggen. Het kan natuurlijk ook aan de auto liggen, dat die auto heel weinig drag heeft. Om er iets over te kunnen zeggen, moet die motor eigenlijk ook in onze auto liggen. Dan kun je het pas echt vergelijken. Maar ze hebben in ieder geval best wat vermogen." Toch betreurt Verstappen absoluut niet dat Red Bull Renault eind 2018 heeft ingeruild voor Honda. "Ik denk dat wij ook een goede stap hebben gezet. De motor is betrouwbaar en dat is ook belangrijk. Verder ik vind de relatie, de manier waarop we samenwerken met Honda, ook erg prettig. Ik ben nog steeds heel blij met de switch die we hebben gemaakt. Bovendien kijk ik alleen naar Mercedes, dat is het team om te verslaan. Ik kijk eigenlijk niet zoveel naar achteren."

