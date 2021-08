Verstappen: "Mercedes is motorisch nog steeds iets in het voordeel"

Na de zomerstop schiet het F1-circus weer in gang op het circuit van Spa-Francorchamps. Op deze baan in de Ardennen speelt motorvermogen een aanzienlijke rol en dat geldt nog meer voor het Italiaanse Monza, waar de Formule 1 over twee weken te gast is. Het zijn twee circuits die in de voorbije jaren niet bovenmatig goed bij Red Bull Racing bleken te passen, waardoor dagsucces er te hoog gegrepen was. Anno 2021 gaat het echter niet meer om dagsucces, maar is het van levensbelang dat er op die banen niet te veel terrein verloren wordt in de titelstrijd.

Het roept de vraag op hoe de Honda- en Mercedes-krachtbronnen zich momenteel tot elkaar verhouden. "Ik denk dat we nog steeds een beetje achter lopen, dus automatisch verliezen we wel iets op het rechte stuk", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com Nederland. "Maar op ieder circuit waar we nu naartoe gaan, zullen wij wel een stuk competitiever zijn dan in de afgelopen jaren." Dat gezegd hebbende is en blijft Spa een circuit waar Mercedes doorgaans goed uit de voeten kan, weet ook Verstappen. "Ik verwacht ook zeer zeker niet dat we hier meteen zullen wegrijden van Mercedes. Dit is altijd een goed circuit voor hen geweest. Maar evengoed kunnen er dit weekend heel veel verschillende dingen gebeuren met het weer."

Regen gewenst? "Het maakt me niet veel uit"

Met die laatste woorden duidt Verstappen op de weersverwachting. Zo liggen de temperaturen relatief laag in Spa en is er voor iedere dag regen voorspeld. Het lijkt gezien het motorische verschil goed nieuws voor de Limburger, des te meer doordat het in verraderlijke condities meer op de coureur aankomt en hij doorgaans komt bovendrijven in natte omstandigheden. "Ja dat klopt, maar het levert ook meer risico's op, in de regen racen. Dus dat is altijd een beetje afwegen. Uiteindelijk maakt het me niets uit, of het droog blijft of gaat regenen." Na de zware crash in Silverstone en de pech in Boedapest wil Verstappen vooral een 'clean' weekend hebben, nog los van de weersomstandigheden. Punten scoren is het devies. "En ik verwacht ook wel dat we ditmaal redelijk competitief zijn, maar hoe competitief precies - of het voor of achter Mercedes zal zijn - dat is natuurlijk lastig te schetsen op dit moment."

De strijd vooraan is lastig te voorspellen en dat geldt al helemaal als de weergoden zich wel met de debatten gaan bemoeien in België. Wordt het dan een kwestie van (beredeneerd) gokken met de afstelling? "Dat ligt een beetje aan de situatie. Als het het hele weekend nat is, dan ga je natuurlijk ook voor een natte afstelling. Maar als het half-half is, dan moet je inderdaad een beetje gokken. Dat is lastig, maar goed: het is ook voor iedereen hetzelfde. We moeten het eerst maar zien, op dit moment weet ik ook nog niet waarmee we op zaterdag gaan rijden."

