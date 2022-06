Verstappen: Mercedes moet niet voor anderen spreken over porpoising

Ook in Canada is porpoising het codewoord in de paddock. De discussie is in Montreal weer volledig opgelaaid, vooral door een technische richtlijn van de FIA. De autosportfederatie heeft aangegeven de bodemslijtage strenger te controleren en ook met een matrix gekoppeld aan een maximum te komen. Het is een gevolg van een proces dat mede door Mercedes is aangezwengeld, al blijkt dat team niet blij met de voorlopige uitkomst. Teams die niet aan de FIA-voorwaarden voldoen, kunnen over enkele weken als de ingrepen daadwerkelijk ingaan, worden gedwongen om de rijhoogte te verhogen. Het is precies wat Merceds niet wil, het zou immers rondetijd kosten.

George Russell heeft daardoor op vrijdag laten weten dat de FIA-voorstellen geen oplossing vormen en slechts een pleister op de wonde zijn. Lewis Hamilton zat twee sessies later dan zijn teamgenoot in de persconferentiezaal, samen met Max Verstappen, en sprak zich eveneens uit. De zevenvoudig wereldkampioen bleek niet helemaal tevreden met hoe collega's zich hebben opgesteld. "Het is altijd interessant om de perspectieven en meningen van mensen in een ander licht te zien. Het is duidelijk dat sommige mensen in je gezicht andere dingen zeggen dan op de achtergrond."

Onduidelijk is wie Hamilton precies bedoelt, al is nadien de link met Ferrari wel gelegd - onder meer doordat dat team wel flink stuitert, maar absoluut geen belang heeft bij FIA-ingrepen - en zat Hamilton in de persconferentie natuurlijk pal naast Verstappen. In gesprek met de Nederlandse pers in Montreal is de Red Bull-coureur dan ook nog eens naar de bijzondere uitspraken van Hamilton gevraagd, en meer specifiek of hij daarmee wordt aangeduid. "Ik weet het niet, maar ik denk dat ik altijd heel eerlijk en rechtdoorzee ben", aldus Verstappen na afloop van de kwalificatie.

Als de vervolgvraag luidt of de huidige WK-leider verbaasd is door de uitlatingen van Hamilton, voegt Verstappen toe: "Maar niet alleen hij, zijn teamgenoot ook. Ze praten voor andere mensen. Ze moeten zich gewoon op zichzelf concentreren en zeggen wat ze zelf denken, maar niet andere mensen erbij halen", geeft Verstappen aan dat de Mercedes-coureurs louter voor zichzelf moeten spreken in het inmiddels slepende porpoising-debat.

Andere teams waren eveneens verbaasd hoe goed Mercedes was voorbereid op de technische richtlijn - met een aangepaste vloer en een tweede metalen steun - maar daar wil Verstappen niet al te diep op ingaan. "Tja, dat is moeilijk te zeggen. Ik heb geen idee waarom dat zo is", laat hij aan onder meer Motorsport.com weten. Mercedes heeft die tweede metalen steun zaterdag overigens alweer van de auto gehaald. De FIA had zo'n aangreep weliswaar aangeprezen in de technische richtlijn, maar vervolgens niet goedgekeurd in het reglement. Het rijden met een tweede steun was volgens de letter der wet dus illegaal, hetgeen Mercedes kwetsbaar zou maken bij een protest.