Verstappen: Mercedes laat ware aard zien met protesten

Het Formule 1-seizoen nadert een bijzonder intense ontknoping. De spanning is niet alleen op de baan te voelen, ook ernaast schuwen Mercedes en Red Bull Racing de confrontatie bepaald niet. Zo heeft Mercedes nog maar een punt gemaakt van Verstappens verdedigende acties in Brazilië en was Toto Wolff behoorlijk duidelijk in zijn mediasessie na die race. Er zou met de diskwalificatie van Lewis Hamilton een 'gentlemen's agreement' zijn verbroken en Mercedes zou vanaf dat moment ook ieder wissewasje aangrijpen om de concurrentie een hak te zetten.

Wolff vergeet daarbij trouwens dat de diskwalificatie niet in gang is gezet door Red Bull, maar door de FIA zelf. De nasleep toont dan ook meer aan hoe gebrand de kopstukken van Mercedes zijn nu de druk eens vol op de ketel staat. "Dan zie je de ware aard van het beestje", laat Verstappen aan de Nederlandse pers weten. "Het is natuurlijk niet mijn team dus ik hoef me daar helemaal niet mee bezig te houden, maar zo laat je jezelf wel kennen. Dan laat je jezelf in ieder geval wel zien."

Alhoewel de strijd tussen Horner en Wolff al eerder een 'war of words' is genoemd, is het volgens Verstappen belangrijk dat Red Bull zich niet al te veel laat meeslepen in deze randzaken. "Ik denk dat het voor ons belangrijk is om gewoon op onszelf te concentreren en om gefocust bezig te blijven, eigenlijk zoals we dat altijd al hebben gedaan. Dat gaan we ook in de komende races zo doen."

'Had in eerste Red Bull-jaar mee kunnen doen voor titel'

In die komende races kan Verstappen zoals bekend een gooi doen naar zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse. Alhoewel de spanning hoog oploopt en de Limburger voor het eerst in deze situatie zit, lijkt het hele spel maar weinig vat op hem te krijgen. De Red Bull-coureur bekijkt het race voor race en blijft bovenal nuchter. "Het ligt ook aan de auto hè. Als ik een hele goede auto had gehad, dan had ik in het eerste jaar al wel meegedaan voor het kampioenschap. Daar had ik dan niet aan getwijfeld", vervolgt Verstappen in zijn mediasessie.

Verstappen geeft ermee aan dat hij simpelweg het maximale uit zijn auto haalt en dat de situatie in die zin niet echt anders is dan in pakweg 2017 of 2018. "Door ervaring word je natuurlijk wel beter en completer, maar als ik in het eerste jaar al de snelste auto had gehad, dan had ik ook gewoon mee kunnen doen voor het kampioenschap. Daar ben je gewoon afhankelijk van." Nu het materiaal eindelijk goed genoeg is, kan hij Mercedes wel het vuur aan de schenen leggen met alle spanningen en protesten tot gevolg. "Ja, maar dat is op zich ook weer logisch als het een gevecht tussen twee verschillende teams is", sluit de Nederlander met nog enig begrip af.

Video: Montoya analyseert het gevecht tussen Hamilton en Verstappen