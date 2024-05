Max Verstappen na Mercedes-geruchten: "Gaat niet om geld, ik wil de beste auto"

Ook in Miami zijn de schijnwerpers weer op Red Bull Racing gericht. Aanleiding is ditmaal het aangekondigde vertrek van Adrian Newey in 2025. Tijdens de mediadag in Florida hebben meerdere teams hun interesse in de legendarische ontwerper al kenbaar gemaakt, waarbij Lewis Hamilton openlijk flirtte met Newey voor een overstap naar Ferrari. Het Newey-nieuws heeft de toekomstplannen van Max Verstappen ook onder een vergrootglas gelegd. De Limburger beschikt bij Red Bull nog over een doorlopend contract tot en met 2028, al neemt dat niet weg dat Toto Wolff vurig hoopt op zijn komst.

De Mercedes-teambaas heeft aangegeven dat hij bereid is om te wachten op Verstappen. Het heeft geruchten opgeleverd over een bod van 150 miljoen euro per jaar inclusief bonussen, al laat Verstappen in Miami weten dat geld voor hem geen drijfveer zal zijn. "Uiteindelijk, zelfs als dat al het geval zou zijn met 150 miljoen, dan nog is geld voor mij geen drijfveer om ergens anders naartoe te gaan. Ik ben ook al blij met wat ik momenteel verdien en daardoor draait het puur om performance", laat Verstappen achter de Red Bull-pitbox weten. "Ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik geïrriteerd zou raken als ik voor P5 of P6 zou rijden. In dat opzicht draait het puur om de prestaties. Toto weet dat ook, iedereen weet dat."

Het betekent dat Mercedes de zaken sportief beter voor elkaar moet krijgen om echt een alternatief voor Verstappen te kunnen vormen. "Uiteindelijk gaat het erom dat we de snelste auto hebben. Dat heb ik altijd gezegd en gelukkig hebben we de laatste jaren de snelste auto bij Red Bull." Gevraagd of het opmerkelijk is dat Wolff - ondanks dat hij weet dat het Verstappen puur om de prestaties gaat - blijft inzetten op zijn komst, vervolgt de wereldkampioen: "Nee, dat is niet gek omdat iedereen altijd optimistisch en hoopvol over dingen moet zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat ik momenteel bij het team wil blijven, omdat ik geloof in het project dat we hebben samen met iedereen die erbij betrokken. Maar in de sport en ook in het leven weet je natuurlijk nooit wat er in de toekomst kan gebeuren."

2026 de grootste variabele in toekomstplannen Verstappen

Het maakt 2026 het grootste vraagteken als het over Verstappens toekomst gaat. Met een stabiel reglement is het aannemelijk dat Red Bull ook in 2025 nog over een meer dan competitieve auto beschikt, ook omdat de RB20 in de basis een concept voor twee jaar is. Voor 2026 zijn de vraagtekens groter met een reglement dat volledig op de schop gaat. Aan de chassiskant moet Red Bull het zonder Newey stellen, terwijl er op motorisch vlak vraagtekens bestaan over Red Bull Powertrains in combinatie met Ford. "We werken er volop aan", reageert Verstappen als Motorsport.com hem vraagt naar zijn indrukken van Red Bulls motorproject. "We hebben alleen geen cijfers van andere motorfabrikanten, dus we weten het simpelweg niet. Wij pushen in ieder geval zo hard mogelijk en dat is het enige wat je nu kunt doen."

Het maakt dat volgens Verstappen niemand weet hoe de kaarten geschud zullen zijn in 2026. "Wie weet wie er in 2026 competitief gaat zijn? Ik weet het in ieder geval niet. Maar om eerlijk te zijn wil ik daar momenteel ook nog niet al te veel over nadenken. Er gebeurt dit jaar al zoveel, waardoor ik het eerst dit seizoen en volgend jaar goed wil doen. Ik denk dat we daar als team een goede kans op hebben. In dat opzicht is 2026 ook nog best ver weg", sluit Verstappen af.