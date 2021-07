Verstappen ziet Mercedes een stap maken: "Zit erg dicht bij elkaar"

Verstappen is na zijn klinkende zege in de Grand Prix van Stiermarken als favoriet aangeduid voor de tweede krachtmeting in Spielberg. De hoofdrolspeler voegde echter toe dat het karwei aankomend weekend een stuk lastiger zal worden. Zo zouden andere teams hun huiswerk beter op orde hebben en heeft Pirelli zachtere compounds meegenomen voor de Oostenrijkse GP. Op vrijdag zag Verstappen zijn eigen woorden al voor een deel bevestigd worden. "Het zal erg dicht bij elkaar zitten. Mercedes heeft zeker een stap gezet", laat hij aan Sky Sports weten.

"Mercedes ziet er heel snel uit op softs, al moet ik zeggen dat onze run niet perfect was." Het heeft Verstappen een achterstand van twee tienden opgeleverd. Nadien viel daar niets meer aan te doen, aangezien het zacht begon te regenen boven de Red Bull Ring. "Maar op zich had ik wel weer een goed gevoel in de auto, alles voelde prima aan. Er zijn geen grote problemen, al moeten we nog wel zorgen dat we op softs meer snelheid vinden. Op mediums zien we er al best goed uit. De lange runs verliepen ook aardig, dat is uiteindelijk het belangrijkste."

Naast de 'race pace' zal het bandenmanagement zondag van cruciaal belang zijn. Pirelli sluit tweestoppers door de zachtere bandencompounds niet uit. "We moeten het morgen in de kwalificatie eerst nog zien, maar het kan belangrijk worden om die zachte banden tijdens de race heel te houden. Dat wordt nog een hele uitdaging." Verstappen zinspeelt daarmee op starten op softs, al kan hemelwater alles weer anders maken. Tijdens de tweede training kwamen er al druppels naar beneden en zondag belooft er meer te komen. "Ik voelde tijdens het rijden eventjes met mijn hand hoe hard het nou echt regende", lacht Verstappen. "De omstandigheden waren gelukkig goed genoeg om door te rijden, al voelde ik in bepaalde bochten wel iets. Maar goed, de regen zette niet door en daardoor hebben we best een goed beeld van de long runs gekregen."