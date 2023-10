VIDEO: Verstappen maakt megamoment mee en ontwijkt Hülkenberg Dat het glad is op het F1-circuit van Qatar mag geen geheim meer zijn en ook Red Bull-coureur Max Verstappen heeft er last van. De Nederlander spinde zelfs bijna, wist zijn RB19 net in het goede spoor te houden en bij het terugsturen op het asfalt kwam hij Nico Hülkenberg tegen. Het leek echter erger dan dat het was, dus beide heren konden zonder schrik doorrijden.