Max Verstappen: "Red Bull komt al weken snelheid tekort, zijn meer updates nodig"

Max Verstappen moet de Grand Prix van Spanje zondag als tweede aanvangen. De drievoudig wereldkampioen leek in de slotfase van de kwalificatie op weg naar pole-position, maar zag Lando Norris in extremis nog 0.020 seconde onder zijn tijd duiken. Alhoewel Verstappen meteen na afloop liet weten 'best blij' te zijn met de balans in de kwalificatie en dat vanaf P2 alles mogelijk is in de race, ziet hij het wel als een teken aan de wand. De Limburger is van mening dat Red Bull meer en ook sneller updates nodig heeft nu het veld in elkaar schuift en hij met name McLaren als een geduchte tegenstander ziet.

'Andere teams hebben meer stappen gezet dan wij'

Nadat Verstappen die boodschap in de persconferentie al meermaals had verkondigd, vervolgt hij in gesprek met de Nederlandse pers in de paddock: "Het is niet zo dat ik nu ineens bezorgd ben, ik hamer er al weken op dat we meer performance op de auto moeten brengen en dat weet ook iedereen in het team." Het roept meteen de vraag op in hoeverre dat haalbaar is, aangezien het plafond met een stabiel reglement ook een keer in zicht komt. "Maar het ziet er tot nu naar uit dat iedereen om ons heen meer updates brengt dan wijzelf. Daar moet natuurlijk wel aan gewerkt worden, zodat ook wij meer performance gaan vinden", laat Verstappen na een vraag van Motorsport.com weten.

Ondanks dat stabiele reglementen leiden tot een compacter veld, maant de wereldkampioen Red Bull tot progressie. "Uiteindelijk doen zij [de andere teams] het toch beter dan wij. Anders zouden ze er nu ook niet voor staan. We verbeteren de auto natuurlijk wel, maar niet genoeg ten opzichte van de rest." Dat laatste is volgens Verstappen ook meteen de kern van de zaak. Hij ziet niets in de woorden van Mercedes dat de Red Bull-upgrade uit Imola een downgrade is geweest, maar weet wel dat grotere stappen nodig zijn. "Dat is natuurlijk bullshit", reageert hij op de downgrade-opmerking van Mercedes. "Onze auto is echt wel beter geworden, maar iedereen maakt gewoon iets grotere stappen dan wij."

Waar Verstappen de woorden sneller en meer updates gebruikt, luidt de hamvraag in hoeverre dat kan en op welke termijn. Updates worden immers al ver van tevoren gepland, waardoor het zogenaamde 'fast-tracken' niet makkelijk is. "Maar het gaat ook niet om fast-tracken", verduidelijkt de WK-leider. "Alles wat er nu nog aan gaat komen, moet wel duidelijke stappen opleveren." Verstappen weet zelf natuurlijk wat er bij Red Bull in de pijplijn zit, maar wil zich daar nog niet al te zeer over uitlaten. "Soms pakken updates beter of slechter uit dan dat je verwacht, dus ik zit in dat opzicht altijd een beetje in het midden."

Verstappen kijkt vooral naar McLaren: "Ze zijn overal snel"

Geluk bij een ongeluk kan nog zijn dat Verstappen tot dusver al een redelijke voorsprong in het WK heeft opgebouwd, al wil hij daar niet op leunen. "We zijn nog niet eens op de helft, hè. Dus als je vanaf nu de sterkste auto hebt, dan kan het heel snel gaan. Als je standaard sneller bent, dan haal je zo’n achterstand best snel in." Waar Verstappen de woorden 'standaard sneller' gebruikt, gaat zijn blik vooral richting McLaren: "Ze zijn gewoon overal goed. Op elk type circuit, in de long runs en ze gaan ook goed met de banden om. Ze hebben een goed pakket gebouwd. Ik denk dat McLaren het tot nu toe niet iedere keer voor elkaar heeft gekregen in de kwalificaties. Nu heeft Lando wel een hele goede ronde gereden en dan zie je meteen het resultaat."

Waar McLaren volgens Verstappen over de snelste auto van het veld beschikt, moet hij eigenhandig het één en ander compenseren. "Ik denk dat ik dat de laatste weken al constant aan het doen ben", reageert de Nederlander. "Dat is ook prima en daar word ik voor betaald, maar uiteindelijk moeten we wel meer performance vinden om kampioen te worden. Als je iedere keer op 101% moet rijden, dan gaat het natuurlijk een keer fout."

Verstappen voegt toe dat het ditmaal om pure snelheid gaat, niet zoals in de voorbije weken om foutjes in de uitvoering. "Nu hebben we een clean weekend. Die foutjes waren de vorige Grands Prix ook alleen bij aanvang van het weekend, niet in de kwalificatie of in de race zelf. Ik denk dat we als team dan altijd wel sterk waren, maar we komen gewoon wat snelheid tekort en dat is nu al een paar weken aan de gang." Als wordt opgemerkt dat Verstappen nu iets bezorgder klinkt dan in de afgelopen jaren, besluit hij: "Vorig jaar was er natuurlijk ook niet zoveel aan de hand. Misschien kwamen we in één of twee wedstrijden wel wat tekort, maar in alle andere wedstrijden was het allemaal onder controle. Nu is het zaak om stappen te zetten om te kunnen blijven winnen."

