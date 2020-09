Verstappen hoopt op meer Formule 1-races op Mugello

Mugello stond aanvankelijk niet op het reisschema van de Formule 1 voor 2020, maar kreeg een plek op de kalender nadat de organisatie van het kampioenschap ervoor koos om dit jaar meer wedstrijden in Europa te houden en enkele van de verre races te schrappen. Zodoende wordt dit weekend op de fraai gelegen baan bij Florence de Grand Prix van Toscane verreden. Het is voor het eerst dat de Formule 1 een race afwerkt op deze ruim vijf kilometer lange omloop, die bekend staat om zijn vele snelle bochten en vloeiende karakter.

“Het is een superleuk circuit om te rijden, absoluut”, zei Verstappen bij Ziggo Sport over Mugello, waar meerdere bochten volgas genomen worden. “Ik houd sowieso niet van langzame bochten in een Formule 1-auto, dat is maar saai. Dus die snelle bochten hier zijn echt wel leuk.” Volgens de Red Bull-coureur maakt het voor het rijplezier ook niet uit met wat voor auto je over deze baan rijdt. “Ook al ga je dertig seconden langzamer, dan nog is het heel leuk om hier te rijden”, weet Verstappen, die enkele weken geleden met vader Jos een ‘track day’ met een GT-auto afwerkte op Mugello, om zo vast kennis te kunnen maken met de Toscaanse asfaltlus. Als het aan Verstappen ligt, blijft het voor Mugello niet bij één bezoek van de koningsklasse. “Het is een heel mooi circuit en ik hoop dat we hier in de toekomst terugkomen.”

‘Sowieso derde’

Verstappen kende vrijdag een prima begin van het weekend op Mugello. De Nederlander klokte in de eerste vrije training de tweede tijd door maar iets langzamer te zijn dan Valtteri Bottas in de Mercedes. In de tweede oefensessie eindigde ook Lewis Hamilton boven hem in de tijdenlijst zodat hij de dag achter het Mercedes-duo op P3 afsloot, maar opnieuw zat hij niet ver van de snelste tijd af. “Op een baan die voor iedereen even wennen of nieuw is, moet je natuurlijk meteen vooraan meedoen”, weet Verstappen. Dat hij daarin slaagde met de tweede en derde tijd, stemt hem optimistisch voor de rest van het weekend. Verstappen: “Dit goede begin geeft aan dat de auto meteen redelijk goed lag en dat er best een goede balans in zat.”

Ook tijdens de lange runs oogde Verstappen sterk, al was Hamilton op de harde compound niet veel langzamer dan de Limburger op de mediums. “Ja, maar die harde band die is hier niet zo slecht op de lange run, omdat die natuurlijk iets robuuster is”, aldus Verstappen, om daarna toe te geven dat het geringe verschil ook komt doordat Mercedes nog duidelijk de overhand heeft op Red Bull en de rest. “Het geeft natuurlijk ook aan dat Mercedes nog altijd wel iets achter de hand heeft. Maar dat we er zo bij zitten na afgelopen week, is heel positief. Je kan na dat weekend op Monza ook niet verwachten dat je opeens Mercedes kan gaan aanvallen. Maar als we dit weekend gewoon netjes achter ze aansluiten, dan doen we het gewoon goed.”

Een plek op het ereschavot moet haalbaar zijn in de eerste Grand Prix van Toscane, denkt Verstappen. “Sowieso derde”, zegt hij over wat er dit weekend op Mugello mogelijk is met de Red Bull RB16. “Dat is een stuk beter dan Monza dus. Je weet natuurlijk nooit wat er bij de start gebeurt, maar gewoon op pure snelheid zouden we derde moeten kunnen worden.”