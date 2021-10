Verstappen maximaliseert: "Hebben ons aardig hersteld na vrijdag"

De kwalificatie beloofde op voorhand een sprong in het diepe te worden voor Max Verstappen. De nummer twee uit de WK-stand was op vrijdagmiddag allesbehalve tevreden en stelde dat er veel werk aan de winkel was. Dat werk is ook verricht door Red Bull, door het team op het circuit en ook door Sébastien Buemi in de simulator te Milton Keynes. In het ideale scenario had Red Bull Racing die aanpassingen kunnen testen tijdens de derde vrije training, maar die sessie viel letterlijk en figuurlijk in het water. De kwalificatie werd daardoor de vuurdoop en gelukkig voor Verstappen kan hij concluderen dat de veranderingen hout snijden.

"In het begin van de kwalificatie was het nog wel lastig met de omstandigheden, maar goed: ik denk dat we het behoorlijk goed hebben omgedraaid ten opzichte van gisteren", concludeert Verstappen meteen na afloop. "De ronden waren over het algemeen ook wel goed, al verloor ik in de laatste run iets op de rechte stukken. Daar moeten we nog maar goed naar kijken, al zat pole er sowieso niet in. Maar ja, als je dit vergelijkt met gisteren, dan gaat het nu al een stuk beter. P3 was vandaag het maximaal haalbare en morgen starten we natuurlijk als tweede. Laten we afwachten wat het weer gaat doen, maar al met al ben ik best tevreden."

Het gevoel over één ronde is een stuk beter en Verstappen heeft al eerder uitgelegd dat zoiets zich meestal ook wel vertaalt naar een betere race pace. Gevraagd of de rigoureuze ommekeer helpt voor het gevecht met Mercedes op zondag, luidt het antwoord dan ook: "Normaal gesproken zou het wel iets beter moeten zijn, ja, dus laten we afwachten hoe competitief we in de race kunnen zijn. De bandendegradatie ligt hier behoorlijk hoog en dat gaat morgen zeker een rol spelen." Mario Isola heeft al aangegeven dat Pirelli te agressief is geweest met de bandenkeuze en dat de softs er daardoor erg snel aan zijn. Verstappen start, net als zijn rivalen van Mercedes, overigens op mediums.

"Die bandenslijtage is wel een dingetje, maar gelukkig is de baan nu een stuk leuker om op te rijden dan vorig jaar, vooral bocht acht is mooi." Rest alleen nog de vraag met welke mindset Verstappen de wedstrijd zondagmiddag ingaat. De gridstraf van Lewis Hamilton biedt kansen, maar is hij bereid veel te riskeren in gevecht met Valtteri Bottas om de overwinning te pakken? De Fin heeft immers niets te verliezen en is zeer gebrand op zijn eerste zege van dit jaar, terwijl Verstappen voor een veel grotere prijs vecht. "Ik probeer morgen zoveel mogelijk punten voor het kampioenschap te pakken", geeft Verstappen impliciet aan dat hij aan de titelstrijd zal denken.

