Max Verstappen heeft vaker duidelijk gemaakt dat hij in de sport zit om te winnen en heeft de deur op een kier gezet voor een mogelijk vertrek als hij geen plezier beleeft aan de nieuwe reglementen in 2026, of wanneer zijn huidige contract bij Red Bull in 2028 afloopt.

"Ik ben er alleen om te winnen. Ik ben er niet om zomaar mee te doen, want dat is voor mij niet vol te houden, dan is het niet leuk meer", zegt hij in een video van Red Bull-sponsor TAG Heuer. "En dat is precies waar ik altijd op let. En op dit moment gaat dat heel goed."

Voorlopig focust Max Verstappen zich op de Formule 1, al is hij ook zeer actief bezig met zijn GT3-project met Verstappen Racing. Zo heeft hij vorig jaar zijn GT3-debuut gemaakt op de Nordschleife en meteen een race gewonnen met teamgenoot Chris Lulham - een simracer die via het simraceteam van Verstappen, Team Redline, de stap naar de echte autosport heeft gemaakt.

Max Verstappen en Chris Lulham wonnen vorig jaar een NLS-race op de Nordschleife. Foto door: Jan Brucke/VLN

Veel plezier aan GT3-project

Waar zijn passie naast het racen ligt? "Racen!", lacht Verstappen. "Maar dan niet racen, niet eens per se zelf, maar bijvoorbeeld: een van mijn doelen is om een simulatorcoureur naar de echte wereld te brengen. Dat is dit jaar al gebeurd en hij doet het heel goed", doelt hij op Lulham, die ook in de GT World Challenge Europe Endurance reed en de Gold Cup-titel veroverde met Thierry Vermeulen en Harry King.

"Ik wil dat project gewoon op een natuurlijke manier laten groeien, want dat is iets waar ik echt veel plezier aan beleef. En ook buiten de Formule 1 in de toekomst. Ik vind het leuk om in F1 te zijn als coureur, maar ik denk niet dat ik ooit in een managementrol in F1 zal terugkeren, laat ik het zo zeggen", maakt hij zijn toekomstvisie duidelijk.

"Maar in een andere categorie, meer richting de langeafstandsracerij, zie ik dat wel gebeuren. En dan vooral om kansen te creëren voor jonge coureurs die niet de middelen of mogelijkheden hebben om in een echte raceauto te stappen, en om dat vanuit de simulatorwereld te stimuleren", besluit de viervoudig F1-kampioen.