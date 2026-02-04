Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Formule 1
Formule 1
Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Newey over toekomst Formule 1: 'Hebben niets aan ChatGPT'

Formule 1
Formule 1
Newey over toekomst Formule 1: 'Hebben niets aan ChatGPT'

Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc

Formule 1
Formule 1
Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc

Martín verklaart noodzaak voor extra operaties: "Kon flesje water niet optillen"

MotoGP
MotoGP
Martín verklaart noodzaak voor extra operaties: "Kon flesje water niet optillen"

Mick Schumacher bereidt zich voor op belangrijke IndyCar-test

IndyCar
IndyCar
Mick Schumacher bereidt zich voor op belangrijke IndyCar-test

Brundle onder de indruk van Mercedes: "Dat kun je niet negeren"

Formule 1
Formule 1
Brundle onder de indruk van Mercedes: "Dat kun je niet negeren"

Max Verstappen sluit managementrol na F1-afscheid uit

Formule 1
Formule 1
Max Verstappen sluit managementrol na F1-afscheid uit

Joan Mir zet Honda bovenaan op deels natte tweede dag MotoGP-test Sepang

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Joan Mir zet Honda bovenaan op deels natte tweede dag MotoGP-test Sepang
Formule 1

Max Verstappen sluit managementrol na F1-afscheid uit

Zodra Max Verstappen stopt met racen in de Formule 1, lijkt het onwaarschijnlijk dat hij in een andere rol binnen F1 actief blijft. Liever werkt hij dan aan het ondersteunen van talent.

Laurens Stade
Laurens Stade
Bewerkt:
Toevoegen als voorkeursbron
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen heeft vaker duidelijk gemaakt dat hij in de sport zit om te winnen en heeft de deur op een kier gezet voor een mogelijk vertrek als hij geen plezier beleeft aan de nieuwe reglementen in 2026, of wanneer zijn huidige contract bij Red Bull in 2028 afloopt.

"Ik ben er alleen om te winnen. Ik ben er niet om zomaar mee te doen, want dat is voor mij niet vol te houden, dan is het niet leuk meer", zegt hij in een video van Red Bull-sponsor TAG Heuer. "En dat is precies waar ik altijd op let. En op dit moment gaat dat heel goed."

Voorlopig focust Max Verstappen zich op de Formule 1, al is hij ook zeer actief bezig met zijn GT3-project met Verstappen Racing. Zo heeft hij vorig jaar zijn GT3-debuut gemaakt op de Nordschleife en meteen een race gewonnen met teamgenoot Chris Lulham - een simracer die via het simraceteam van Verstappen, Team Redline, de stap naar de echte autosport heeft gemaakt. 

Max Verstappen en Chris Lulham wonnen vorig jaar een NLS-race op de Nordschleife.

Max Verstappen en Chris Lulham wonnen vorig jaar een NLS-race op de Nordschleife.

Foto door: Jan Brucke/VLN

Veel plezier aan GT3-project

Waar zijn passie naast het racen ligt? "Racen!", lacht Verstappen. "Maar dan niet racen, niet eens per se zelf, maar bijvoorbeeld: een van mijn doelen is om een simulatorcoureur naar de echte wereld te brengen. Dat is dit jaar al gebeurd en hij doet het heel goed", doelt hij op Lulham, die ook in de GT World Challenge Europe Endurance reed en de Gold Cup-titel veroverde met Thierry Vermeulen en Harry King.

"Ik wil dat project gewoon op een natuurlijke manier laten groeien, want dat is iets waar ik echt veel plezier aan beleef. En ook buiten de Formule 1 in de toekomst. Ik vind het leuk om in F1 te zijn als coureur, maar ik denk niet dat ik ooit in een managementrol in F1 zal terugkeren, laat ik het zo zeggen", maakt hij zijn toekomstvisie duidelijk.

"Maar in een andere categorie, meer richting de langeafstandsracerij, zie ik dat wel gebeuren. En dan vooral om kansen te creëren voor jonge coureurs die niet de middelen of mogelijkheden hebben om in een echte raceauto te stappen, en om dat vanuit de simulatorwereld te stimuleren", besluit de viervoudig F1-kampioen.

Lees meer:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Formule 1
F1 Formule 1
Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Newey over toekomst Formule 1: 'Hebben niets aan ChatGPT'

Formule 1
F1 Formule 1
Newey over toekomst Formule 1: 'Hebben niets aan ChatGPT'

Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc

Formule 1
F1 Formule 1
Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc

Martín verklaart noodzaak voor extra operaties: "Kon flesje water niet optillen"

MotoGP
MGP MotoGP
Martín verklaart noodzaak voor extra operaties: "Kon flesje water niet optillen"
Vorig artikel Management F1 verhuist naar dit prestigieuze nieuwe hoofdkantoor
Volgend artikel Brundle onder de indruk van Mercedes: "Dat kun je niet negeren"

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Mick Schumacher bereidt zich voor op belangrijke IndyCar-test

IndyCar
IndyCar
Mick Schumacher bereidt zich voor op belangrijke IndyCar-test

Honda deelt doelen voor samenwerking met Aston Martin in F1 2026

Formule 1
Formule 1
Honda deelt doelen voor samenwerking met Aston Martin in F1 2026

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien
Meer van
Max Verstappen

Russell over scenario waar Verstappen voor waarschuwde: "Dat kan, maar voelt natuurlijk"

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Russell over scenario waar Verstappen voor waarschuwde: "Dat kan, maar voelt natuurlijk"

Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026

Fans Max Verstappen massaal naar Grand Prix van Hongarije

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Fans Max Verstappen massaal naar Grand Prix van Hongarije
Meer van
Red Bull Racing

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Steiner: "Vertrek bij Red Bull Racing het beste dat me is overkomen"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Steiner: "Vertrek bij Red Bull Racing het beste dat me is overkomen"

F1-update: De 2026-auto's technisch onder de loep, Verstappen voorzichtig positief

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
F1-update: De 2026-auto's technisch onder de loep, Verstappen voorzichtig positief