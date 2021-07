Verstappen maalt nog niet om ander format: "Gaat mij om de punten"

Voor het eerst in de geschiedenis van de sport pakt de Formule 1 uit met een sprintrace, of een sprintkwalificatie zoals de organisatie het graag noemt. Het kwalificatieformat in de Formule 1 is meermaals op de schop gegaan, maar om er een korte race van te maken, vormt toch een breuk met het verleden. Het moet meer (jonge) fans naar de sport trekken, al zijn niet alle puristen te spreken over de ingreep. Verstappen zegt er tamelijk open in te staan: "Ik ben er niet voor of tegen. Ik laat het gewoon gebeuren en zie wel hoe het uitpakt. Die sprintrace probeer je natuurlijk te winnen omdat er drie punten te verdienen zijn, al blijft zondag het belangrijkst", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

Cruciaal verschil is wel dat teams nog maar een uur training hebben voordat de kwalificatie op het programma staat. Waar formaties normaliter drie uur hebben om de auto optimaal af te stellen, moet het op Silverstone allemaal in de eerste training gebeuren. Het is voor alle teams lastig, al heeft Red Bull misschien een klein voordeel omdat Mercedes met vele upgrades zit en dat helemaal 'spot-on' moet krijgen? "Dat is moeilijk te zeggen. Ik hoop vooral dat we zelf goed werk hebben verricht in de simulator voordat we hier kwamen. We gaan het zien", reageert Verstappen. Gevraagd hoe de RB16B doorgaans aanvoelt in de eerste training, laat hij weten: "Meestal goed. In sommige weekenden is het wat lastiger, maar hopelijk gaat het hier goed."

"De eerste afstelling wordt natuurlijk al gedaan in de simulator. Tijdens de eerste training probeer je vooral dingen aan te passen die nog niet helemaal lekker lopen. Hopelijk valt er dit weekend heel weinig aan te passen." Naast dit aspect schuilt er nog een andere risicofactor in zo'n sprintrace: een touché of technisch malheur betekent immers dat je zondag onherroepelijk achteraan staat op de grid. "Dat heb je niet in de hand natuurlijk. Er zijn altijd dingen van buitenaf waar je niets aan kunt doen en daar moet je ook niet al te veel over nadenken. Over het algemeen denk ik niet dat anderen veel agressiever gaan rijden, ze weten natuurlijk ook dat zondag nog altijd de belangrijkste wedstrijd is. Iedereen wil daarvoor op de best mogelijke startpositie staan." De drie WK-punten ziet Verstappen vooral als een welkome bonus. "Het gaat mij er uiteindelijk om dat ik die punten bij elkaar sprokkel."

Video: De mediadag in Silverstone, de verwachtingen van Verstappen en de 2022-auto besproken in een nieuwe F1-update