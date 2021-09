Verstappen: "Afgebroken kwalificatierun was goed genoeg voor P1"

Verstappen hoeft op het oranjegekleurde Circuit Zandvoort maar een stap buiten de Red Bull-hospitality te zetten en er steekt een enorm gejuich op van de tribunes. De sfeer zat er op vrijdag al goed in, zo heeft de nummer twee uit de WK-stand ook gemerkt. "Ja, het was zeker leuk. Ik heb er erg van genoten om al dat oranje te zien en om te merken dat de mensen het erg naar hun zin hadden op de tribunes. De baan is ook mooi om te rijden. Het circuit is vrij kort, maar heeft wel veel snelle bochten. Al met al was het een vermakelijke dag."

Die dag is echter niet afgesloten met het resultaat dat Verstappen en zijn fans graag wilden zien. Aan het eind van de rit moest hij het Ferrari-duo, Esteban Ocon en Valtteri Bottas voor laten gaan. Doordat de kwalificatie in Zandvoort van levensbelang is, lijkt het geen ideale start, al blijkt na afloop dat Verstappen zich niet druk maakt. "Als ik puur naar onszelf kijk, dan was die korte run helemaal niet representatief. Na één ronde worden de banden al rap minder."

'Eerste aanzet was goed geweest voor P1'

Verstappen duidt met die laatste woorden op het feit dat hij zijn bedachte kwalificatiesimulatie moest afbreken door de spinnende Mazepin. Na de rode vlag zette hij nog wel aan op gebruikte banden, maar toen was het beste daar logischerwijs al van af. "Ik moest het inderdaad op een gebruikte set zien te doen. De ronde die ik moest afbreken was sowieso een stuk beter geweest dan de tweede. Ik denk dat die eerste poging normaal gezien wel goed genoeg was geweest voor P1.", geeft Verstappen nogmaals aan dat de uitslag niet het ware verhaal vertelt.

Dat gezegd hebbende heeft Red Bull Racing nog wel wat werk aan de winkel over één ronde. "We moeten zeker nog enkele dingen veranderen, ja. Ik ben nog niet helemaal tevreden over de korte runs van vandaag. In de langere runs zien we er wel erg competitief uit", vervolgt hij na afloop van de sessie. Verstappen was zelfs de snelste man in een langere run op softs, al weet iedereen in de paddock dat een raceweekend in Zandvoort valt of staat met een goede kwalificatie. "We weten inderdaad dat de startpositie hier extreem belangrijk zal zijn, dus we moeten kijken wat we nog kunnen aanpassen. Maar goed, ik maak me nog geen zorgen."

Video: Een rondje onboard over het vernieuwde circuit van Zandvoort