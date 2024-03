De dominantie van Max Verstappen houdt in Bahrein aan. Na de eerste pitstops was het gat al gigantisch, na de tweede stop laat de Nederlander nog meer zien. Ter vergelijking, de snelste ronde van Verstappen is bij het zetten van die tijd twee seconden sneller dan de concurrentie. Teamgenoot Sergio Pérez is de enige die hem af en toe nog kan zien, maar het gat is al meer dan zestien seconden.

Ook de strijd voor P2 en P3 lijkt beslist. Pérez doet het prima en houdt Carlos Sainz op meer dan drie seconde, terwijl laatstgenoemde het gat op de knokkende George Russell en Leclerc op meer dan tien seconden houdt. Wat valt verder op? Lewis Hamilton riep na de kwalificatie nog dat hij dacht dat zijn auto op race pace mee kon doen, maar P7 is dan wel teleurstellend. En Aston Martin Racing kan de vliegende start van 2023 niet herhalen, zij staan voorlopig negende en tiende. Opvallend is dan wel dat Lance Stroll voor Fernando Alonso rijdt.