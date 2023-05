Verstappen maakt geen punt van ongelukkige pitstop: "Had Perez in Jeddah 2022"

Na een frustrerende sprintrace voor Max Verstappen, sowieso al geen voorstander van het format, mocht hij voor de hoofdrace één plekje naar voren op de grid. Vanaf de eerste startrij kende Verstappen een betere start dan de dag ervoor, waardoor hij de tweede stek wist te behouden. De Limburger kon de druk al snel opvoeren op Charles Leclerc en de Ferrari-coureur met behulp van een superieure topsnelheid en DRS ook verschalken. Sergio Perez deed twee ronden later hetzelfde en kreeg de leiding in de schoot geworpen nadat Nyck de Vries een safety car had veroorzaakt en Verstappen na een ongelukkig getimede pitstop net binnen was geweest. Het wierp de Nederlander terug naar P3, al wist hij Leclerc wel binnen de kortste keren terug te pakken.

Een nieuwe tweestrijd tussen beide Red Bull-coureurs leek te wachten, maar Perez gaf geen krimp meer en wist de eerste tweevoudig winnaar in de straten van Baku te worden. Verstappen moest op zijn beurt genoegen nemen met P2 en zag de voorsprong in het WK slinken tot zes punten. "De safety car kwam natuurlijk ongelukkig voor mij. Daarna moest ik opnieuw pushen. Ik probeerde erg dicht bij te blijven en binnen de DRS te komen, maar daardoor raakten mijn banden wat oververhit", legt de regerend wereldkampioen meteen na afloop uit. Verstappen maakt zelf geen groot probleem van de ongelukkige pitstop en liet achter het podium al meteen aan Perez weten: "Dat was wel even pijnlijk, maar het gebeurt soms. Jij had het vorig jaar natuurlijk ook in Jeddah."

Spelen met de tools om balans te verbeteren

Verstappen erkent dat hij de aanval nadien ook niet echt heeft kunnen openen. "Dat kwam mede door de balans. Ik was met alle tools aan het spelen, omdat ik moeite had om echt heel constant te rijden. Toen ik dat eenmaal voor elkaar had gekregen, waren die laatste tien ronden wel weer goed. Tegen die tijd was het alleen te laat om nog echt voor de overwinning te vechten. Maar goed, we hebben vandaag in ieder geval veel geleerd en dit is natuurlijk een goed resultaat voor het team." Daarnaast maakt Verstappen zich nog niet echt zorgen over de WK-stand. "Het is een bijzonder lang seizoen en zoals gezegd hebben we vandaag veel geleerd. Baku is heel anders dan Miami en Miami is ook weer heel anders dan de circuits waar we daarna heengaan. Je kunt niet altijd perfect zijn en je blijft leren. We hebben vandaag echt wel hard gepusht, maar dat hoort ook op zo'n stratencircuit."

Video: Safety car valt ongelukkig voor Verstappen na uitvalbeurt De Vries