Op een bomvol Zandvoort was de eerste training voor Max Verstappen niet foutloos verlopen. Vlak nadat de finishvlag voor de eerste trainingssessie in Zandvoort viel, ging het toch nog een beetje mis voor de Red Bull-rijder. De Nederlandse coureur was bezig met een razendsnelle ronde, maar bij het aanremmen van de Hans Ernst-chicane verremde hij zich. Zijn RB19 schoot daardoor korte tijd door het grind, maar het lijkt erop dat de bolide enigszins ongeschonden door kon.

Uiteraard was de sessie daarmee ten einde voor de 25-jarige rijder. De tijd was op en hij stuurde zijn Red Bull direct de pits in. De finishvlag werd daardoor vanuit de pits aanschouwd. Ook liet de kampioenschapsleider de proefstarts aan zich voorbij gaan, Sergio Perez nam de honneurs namens Red Bull Racing waar.