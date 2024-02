Terwijl de autopresentatie voor Red Bull Racing voor donderdag gepland staat, wordt de auto op dinsdag al voor het eerst het asfalt opgestuurd. Max Verstappen is de uitverkorene om de shakedown met de RB20 uit te voeren op het circuit van Silverstone, zo heeft Motorsport.com bevestigd gekregen. De auto mag maximaal 200 kilometer afleggen, zo is vastgelegd in de regels voor shakedowns en filmdagen. De verwachting is dat ook Sergio Perez dinsdag al in actie komt, zodat beide coureurs een eerste indruk van hun nieuwe strijdwapen krijgen. Hoewel we het niet bevestigd krijgen, is de shakedown hoogstwaarschijnlijk een onderdeel van een 'race' tussen de RB1 uit 2005 en de nieuwste creatie.

De RB20 moet voor Red Bull een net zo'n succesvolle auto als de RB19 worden. Met de vorige bolide wist de Oostenrijkse renstal het dominantste seizoen ooit in de Formule 1 op de mat te leggen, alleen in Singapore moesten ze de zege aan een ander team laten. Door de uiterst sterke vertoning werden de beide kampioenschappen met overmacht binnengehaald en gaat de 2023-auto van Red Bull de boeken in als het succesvolste ontwerp aller tijden.

Over de nieuwe auto weten we nog weinig, maar chief technical officer Adrian Newey onthulde al wel dat het geen revolutionair concept ging worden. Volgens de topontwerper is de 2024-wagen meer een evolutie van de succesvolle voorganger. Op de eerste beelden zijn wel een paar opvallende nieuwigheden zichtbaar. Zo zijn er gulleys over de hele lengte van de motorkap zichtbaar, gelijk aan wat Mercedes in 2023 had. Ook valt uit de beelden te halen dat de sidepods een nog agressievere undercut hebben. De verwachting is echter dat dit nog maar een eerste glimp van de RB20 is. Red Bull heeft in het verleden vaker tijdens shakedowns de kaarten tegen de borst gehouden om tijdens de wintertests een totaal andere auto te presenteren.

De shakedown moet een prettige onderbreking van een turbulente periode voor Red Bull zijn . Het onderzoek naar het vermeend grensoverschrijdende gedrag van teambaas Christian Horner hangt nog altijd boven de markt en wat de uitkomst ook wordt, het gaat nog lang het gesprek van de dag zijn. Veel ogen zijn daarom op de renstal gericht, en dan niet op de manier waarop de formatie uit Milton Keynes hoopte.

Donderdag moet de grote dag voor Red Bull worden. De renstal presenteert dan in de fabriek in Milton Keynes hun twintigste F1-auto en in plaats van een bescheiden onthulling wil de renstal groots uitpakken. Verstappen en teamgenoot Sergio Perez zijn daar in ieder geval bij aanwezig, wat de rol van Horner bij de presentatie is nog niet bekend.