Max Verstappen: "Lucht met Norris geklaard, wat rest vindt interesseert me niks"

Tijdens de mediadag voor de Britse Grand Prix in Silverstone was het dringen geblazen in de Red Bull-hospitality. Het riante Holtzhaus was bijna te klein voor alle journalisten die zich hadden verzameld voor de mediasessie met Max Verstappen. Het gespreksonderwerp liet zich vooraf al raden: de aanvaring met Lando Norris in Oostenrijk en de nasleep daarvan. De McLaren-coureur had tijdens de persconferentie alvast laten weten dat beide coureurs in de voorbije dagen twee keer met elkaar hebben gesproken en dat de vriendschap nog altijd intact is. Verstappen laat tijdens zijn donderdagse mediapraatje woorden van gelijke strekking optekenen en onderstreept dat de lucht is geklaard.

Voor 99 procent met elkaar eens

"Het enige waar ik na het raceweekend om gaf, was mijn relatie met Lando. We zijn goede vrienden en daarom zei ik na de race meteen na de race al: 'De emoties zijn hoog opgelopen, we moeten de boel even laten afkoelen'. Vervolgens hebben we op maandag meteen met elkaar gesproken en zijn we tot de conclusie gekomen dat we allebei van het gevecht hebben genoten", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com weten. "Het incident zelf was eigenlijk een heel stom en klein tikje, alleen had het moment wel grote gevolgen voor ons allebei, met name voor Lando natuurlijk. Maar we willen juist hard racen en dat doen we ook al jaren, niet alleen in de Formule 1, maar ook in alle races die we online doen. Dat moet gewoon zo doorgaan omdat wij daar allebei van genieten en het goed is voor de Formule 1."

Waar Norris met een lach en 'geen commentaar!' reageerde op de vraag of Verstappen helemaal geen straf had verdiend, vindt de Nederlander de tien seconden tijdstraf onterecht. "Over 99 procent zijn we het eens en dat lijkt me best veel", vervolgt de drievoudig wereldkampioen zijn verhaal. "Ik heb ook tegen Lando gezegd 'als je voor acties aan de binnenkant of buitenkant gaat, dan kun je mij vertrouwen. Ik wil niet crashen of wat dan ook.' Andersom geldt hetzelfde. Natuurlijk is er altijd een reactie als iemand aan de binnenkant of buitenkant opduikt, maar voor mijn gevoel heb ik niets gedaan wat over the top was."

'We kunnen vrienden blijven, ook als we vechten om overwinningen'

Na het raceweekend is er bijzonder veel gezegd en geschreven over het duel tussen Verstappen en Norris, al ligt de Nederlander daar allesbehalve wakker van. "Ik heb na afloop alleen maar gezegd dat we de dingen moesten laten afkoelen en de beelden terug moesten kijken. Dat heb ik samen met Lando gedaan, hij is de enige waar ik na dit incident om geef. Alle anderen mogen een mening uiten, maar daar heb ik niks mee. Ik kijk alleen maar naar de relatie met Lando." Als de vervolgvraag luidt of Verstappen in zijn optiek onterecht is bekritiseerd, stelt hij op kenmerkende wijze: "Dat interesseert me helemaal niks. Ik ga gewoon naar huis en leef mijn eigen leven. Zoals gezegd is het enige waar het mij om gaat de relatie met Lando." Eventueel boegeroep van Britse fans is hij evenmin bang voor: "Dat heb ik al eens meegemaakt..."

De WK-leider is bovendien van mening dat vrienden blijven met een concurrent prima mogelijk is, ook als het gaat om overwinningen of potentieel wereldtitels. "We vechten dit jaar met elkaar voor zeges, maar ik wil niet dat het onze vriendschap naast de baan beïnvloed. Ik denk dat het kan, het ligt namelijk ook deels aan de persoonlijkheden. Lando is een enorm aardige gozer, al is hij erg gepassioneerd over de Formule 1. Dat is logisch en daarbij moet je ook bedenken dat hij voor zijn tweede overwinning in F1 vecht en ik voor nummer 62. De emoties zijn anders, dat weet ik nog van toen ik zelf voor mijn eerste overwinningen knokte. Maar juist daarom zei ik: laat het allemaal een beetje afkoelen en dan praten we verder." Nu dat inmiddels is gebeurd, luidt de slotvraag hoe het in toekomstige duels verder gaat: "We gaan er weer volle bak voor, dat hebben we afgesproken! Daar houden we allebei van en dat is ook goed voor F1."