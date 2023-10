Verstappen lovend over familie: Altijd gepusht om top te halen

Na zijn derde wereldtitel is het heel erg gemakkelijk om te focussen op de eigen prestaties, maar Max Verstappen eert in een interview met F1.com ook de inzet van zijn familie. "Ze hebben heel veel bijgedragen aan wie ik vandaag de dag ben", zegt de kersverse drievoudig Formule 1-kampioen. "Ze hebben altijd geprobeerd om me naar de top te pushen. Het is heel fijn om dit soort momenten samen te delen." Waar voornamelijk vader Jos op de voorgrond staat, vergeet de 26-jarige Limburger zijn moeder zeker niet. "Gelukkig kon ik heel snel na de race met mijn moeder facetimen. Ik kon al zien dat ze aan de champagne zat. Dat was goed om te zien. Ze is heel erg trots", aldus de winnaar van 49 Grands Prix. "Ze is heel nerveus elke race, maar zij snapt me heel goed. Ze was zelf ook een racer. Ze kan zich dus heel goed in de situatie inleven."

Vader Jos Verstappen was wel aanwezig tijdens het weekend in Qatar en kon zo voor de derde keer het titelfeestje op locatie meevieren. "Hij was door het weekend heen meer fired up dan ik om te performen. Het is fijn dat ik hem in de buurt heb. Hij heeft zijn eigen familie met nog kleine kinderen, dus hij kan niet naar alle races komen en hij racet zelf nog wat in rally’s", vertelt Max Verstappen. "De belangrijkste races is hij er. Ik werkte zoveel jaar met hem samen om hier te komen en onze doelen te halen. Het is echt heel mooi om dit samen te doen." Verstappen senior doet het overigens alleraardigst in de rallysport, zo won hij onlangs nog zijn eerste rally in het Belgisch kampioenschap.

Vader en zoon Verstappen hebben in het voortraject richting de koningsklasse van de autosport stad en land afgereisd voor de races. Met name in de karttijd hebben ze samen veel tijd gespendeerd. "Ik denk nog wel vaak aan de mooie momenten, maar soms ben ik zo gefocust op wat er nu gebeurt", aldus Verstappen junior. "Op de momenten buiten het seizoen hebben we het er vaak over en dan denken we er vaker aan."