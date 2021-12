Verstappen looft teamgenoot Perez, maar zwakt belang van tow af

Aan het begin van het laatste kwalificatiedeel zette Max Verstappen met hulp van een tow van zijn Red Bull-teamgenoot een 1.22.109 neer. Hoe goed die tijd was, bleek vervolgens wel uit het feit dat Lewis Hamilton bij zijn eerste poging niet verder kwam dan een 1.22.660. De regerend wereldkampioen ging aan het einde van de kwalificatie nog wel iets harder maar een 1.22.480 was nog altijd niet genoeg om Verstappen van de eerste startplek te stoten. De Nederlander kon daarop zijn laatste vliegende ronde afbreken, terwijl hij na de tweede sector zonder tow een duizendste van een seconde onder zijn eigen snelste tijd zat.

“Mijn eerste run was zeker erg lekker”, blikte Verstappen tegenover onder andere Motorsport.com terug op de kwalificatie. “Tijdens mijn tweede run had ik een heel goede exit uit bocht 7, waardoor ik zelfs geen tijd verloor op het rechte stuk. Maar tijdens die eerste run kreeg ik inderdaad een fijne tow.”

“We hadden het voor de kwalificatie besproken”, vertelde hij verder over het krijgen van een tow van zijn Mexicaanse collega. “En het was top uitgevoerd. Ik weet niet precies wat het mij gebracht heeft. Misschien dat ik er een tiende mee heb gewonnen op weg naar de negende bocht, wat niet een gigantisch lang recht stuk is. Hoe dan ook, Checo is een geweldige teamgenoot en heel prettig om mee samen te werken.” Verstappen liet verder weten dat de tow niet tijdens een van de vrije trainingen geoefend was. “Nee, dat niet. Checo en ik hadden allebei het vertrouwen uitgesproken dat we het tijdens die ene run wel konden doen en zo geschiedde.”

Nog belangrijker dan de tow was de vooruitgang die het team van Red Bull gedurende het weekend met de set-up boekte. Verstappen: “Tot aan de kwalificatie hadden we het hele weekend dat de balans het ene moment wel goed was en het andere moment niet. Maar ik denk dat we voor de kwalificatie de juiste beslissingen hebben genomen. Meteen vanaf het begin van de kwalificatie had ik een beter gevoel in de auto, al was het in Q1 nog altijd niet perfect. Er moesten nog steeds wel een paar dingetjes worden gefinetuned. In Q2 ging het opnieuw een beetje beter, maar vervolgens remde ik een vlakke plek op mijn setje mediums, waardoor ik nog een run op de soft moest doen. Mijn beide ronden in Q3, die tweede tot aan de dertiende bocht, waren vervolgens vrij identiek qua rondetijd. De auto voelde behoorlijk degelijk aan tijdens die laatste twee ronden.”