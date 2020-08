Verstappen blij met Formule 1-kalender: "Absoluut goed gedaan"

Nadat de Australische Grand Prix op het allerlaatste moment geannuleerd werd vanwege een coronageval in de paddock, verdween de ene na de andere race van de kalender. Vier maanden later dan gepland ging het seizoen in Oostenrijk dan eindelijk van start, zij het zonder publiek en volgens strenge protocollen die de kans op nieuwe besmettingen zo klein mogelijk moeten houden. Sindsdien werkt de Formule 1 in hoog tempo een aangepast programma af.

Afgelopen dinsdag werden de laatste vier races van het seizoen bekendgemaakt, waaronder een Grand Prix van Turkije op 15 november. “Mooi circuit, dus ik kijk er zeker naar uit”, laat Verstappen over de toevoeging van Istanbul Park aan onder andere Motorsport.com weten. Met Turkije, de dubbele race in Bahrein en Abu Dhabi beslaat het kampioenschap dit jaar in totaal zeventien wedstrijden, slechts vijf minder dan er oorspronkelijk stonden gepland. “Ik denk dat ze er nog een aardig seizoen van hebben gemaakt met zeventien wedstrijden. Dat hebben ze absoluut goed gedaan”, complimenteert de coureur van Red Bull de F1-organisatie.

Dat er geen publiek langs de baan zit, is inmiddels een vertrouwd gezicht. Maar dat neemt niet weg dat de ‘orange army’ komend weekend de grote afwezige is op Spa-Francorchamps, dat de afgelopen jaren steevast door duizenden Nederlandse fans bezocht werd. Verstappen is op de eerste plaats echter blij dat er dit jaar een race verreden wordt op de Ardenner omloop. “Het is zeker jammer dat de fans er niet bij kunnen zijn. Absoluut. Maar ik ben natuurlijk wel blij dat ik hier kan rijden, want het is mijn favoriete circuit”, aldus de Limburger.

'Hopelijk geen sneeuw in Turkije'

Ook Sergio Perez is lovend over wat de Formule 1 voor elkaar heeft gekregen met de kalender. “Als ik naar de kalender kijk, dan hebben we volgens mij een behoorlijk cool programma”, meent de Racing Point-coureur. “De Formule 1-organisatie verdient een groot compliment, want het is een enorme prestatie om in de huidige situatie zeventien races bij elkaar te krijgen.” Over de terugkeer naar Istanbul Park, waar Perez in 2011 zijn vierde Grand Prix-start maakte, zegt hij: “Een geweldig circuit. Ik vond het heel erg leuk om daar te rijden en kijk er zeker naar uit om daar weer te racen. Ik herinner me dat het een van de warmste races op de kalender was, maar het zou er nu wel eens vrij koud kunnen zijn als we daar zijn.”

Renault Formule 1-coureur Daniel Ricciardo noemt het toevoegen van de Turkse Grand Prix een ‘mooie verrassing’. De Australiër was in 2011 vrijdagcoureur bij Toro Rosso en heeft zodoende een heel klein beetje ervaring op Istanbul Park. “Ik herinner me het nog wel”, vertelt Ricciardo over zijn vrijdagoptreden in Turkije. “Het was nat, maar desondanks was het een geweldige baan om over te rijden. Je kan de wagen op een vochtig circuit niet echt naar de limiet brengen, aangezien je maar een beperkte hoeveelheid grip hebt, maar ik weet nog dat ik het ontzettend naar mijn zin had in de auto, ondanks de condities op dat moment.”

Ondanks dat het negen jaar geleden is, weet de coureur uit Perth precies te vertellen hoe de situatie op de Turkse asfaltlus was: “Er stond heel veel water op de baan in de rechterknik op het rechte stuk aan de achterkant van het circuit, en precies op de apex was er sprake van aquaplaning. Ik herinner me dat Sebastien Buemi, die in de andere Toro Rosso zat, meer lef had dan ik op dat punt. Ik was wat voorzichtiger en verloor daar enorm veel tijd. Maar de rest van het circuit was prima te doen en erg leuk om te rijden. Dus ik kijk ernaar uit om daar weer naartoe te gaan, al was ik wel een beetje verrast toen ik het hoorde. Ik had er nog niet echt wat over opgevangen en ineens gaan we daarheen. Maar het is wel een heel mooie verrassing. Ik heb alleen geen idee hoe het weer daar is in november. Hopelijk sneeuwt het niet!”

