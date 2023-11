Max Verstappen licht toe waarom F1-pitstraatregel in Abu Dhabi is veranderd

Voorafgaand aan de F1-kwalificatie in Abu Dhabi ging het in de paddock vooral over de aangepaste pitstraatregel. De FIA had de zogenaamde event notes voor de seizoensafsluiter op het Yas Island aangepast na de inhaalacties van Max Verstappen bij het verlaten van de pitstraat. De Red Bull-coureur stak George Russell, Lewis Hamilton en Pierre Gasly vrijdag allen voorbij bij het uitkomen van de pitstraat, waarbij Hamilton niet links aanhield en Verstappen derhalve bijna klem kwam te zitten tussen de muur en de Mercedes-bolide. Verstappen deed daarmee wat coureurs in Brazilië juist is opgedragen: langzamere deelnemers die links aan moeten houden passeren.

In Abu Dhabi gaat dat echter lastig doordat het tunneltje bij het uitrijden van de pitstraat nogal smal is. De FIA heeft de regels daardoor aangepast, en dat is in de voorbije weken bepaald niet voor het eerst. Zo stond Verstappen in Mexico stil aan het eind van de pitstraat om een gat te laten vallen, maar zou hij daarvoor op het matje worden geroepen. Het liep met een sisser af, al greep de FIA voor Brazilië in door stoppen in de pitstraat te verbieden en inhalen juist toe te staan. In Abu Dhabi is ook dat laatste in de ban gedaan, waardoor coureurs nu nog maar weinig opties over hebben - ook omdat ze zich nog altijd aan de maximumtijd voor een out-lap moeten houden.

Het wekt de indruk dat de wedstrijdleiding zoekende is, al verduidelijkt Verstappen tijdens de persconferentie dat de aanpassing in Abu Dhabi wel is besproken met alle rijders. "Als coureurs hebben we hier tijdens de rijdersbriefing mee ingestemd. Anders had je vandaag nog een keer gekregen wat er vrijdag ook al is gebeurd", laat de man met startnummer 1 weten op een vraag van Motorsport.com. Verstappen voegt eraan toe dat een goede oplossing nog niet is gevonden. Ook voor duidelijkheid richting de fans is het logischerwijs gewenst dat er voor 2024 een structurele oplossing komt, waarmee er in ieder geval duidelijkheid moet komen. "Maar op dit moment is geen enkele oplossing nog perfect", erkent de wereldkampioen. "We moeten dus met elkaar een betere oplossing zoeken en moeten in de komende periode bedenken wat dat dan is."

Video: De kwalificatie in Abu Dhabi, de ommekeer bij Red Bull en de pitstraatregel besproken in een nieuwe F1-update