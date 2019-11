Geen vegan levensstijl voor Verstappen: “Houd wel van een burger”

Hamilton ziet veganisme als ‘de enige manier om onze planeet te redden’, zo liet hij onlangs weten in een post op Instagram. De Mercedes-coureur spoorde zijn volgers tevens aan om ook veganist te worden. “Het is zo gedaan, je moet je er alleen even toe zetten.”

Toen Verstappen donderdag tijdens zijn mediasessie in Mexico de vraag kreeg voorgeschoteld of hij ook ‘vegan’ wordt, volgde een duidelijke ‘nee’. Verstappen: “Ik heb een documentaire gekeken over ‘plant-based’ leven. Het is best interessant om veel atleten te horen zeggen dat ze er beter van gaan zijn presteren. Maar in de Formule 1 werkt het toch iets anders. Ons lichaam is niet de beperkende factor als het gaat om hoe snel je gaat. Ja, je moet sterk en fit zijn, maar het is niet zoals bij wielrennen of hardlopen, waarin het min of meer allemaal op jezelf aankomt.”

“Bovendien houd ik op zijn tijd wel van een burger. Dat ga ik niet veranderen”, aldus de zevenvoudig Grand Prix-winnaar. Of hij niet een vegetarische burger van Hamilton - de Brit opende onlangs een plant-based burgertent in Londen - zou willen proberen? Verstappen: “Nee, ik houd van echt vlees. Ieder zijn meug. Iedereen moet zijn eigen keuzes maken. Maar ik word geen veganist.”

Verstappen erkent dat het welzijn van de aarde een belangrijk onderwerp is, maar hoopt dat de Formule 1 zich niet al te ecologisch verantwoord opstelt zolang hij nog in de koningsklasse van de autosport actief is. “Ik houd van benzine”, aldus Verstappen. “Kan ik dat zeggen? Ik houd niet van elektrische dingen, afgezien van mijn elektrische scooter die ik thuis heb. Maar als het om de Formule 1 gaat, heb ik er niets mee. Ik weet dat het milieu erg belangrijk is. Maar de Formule 1 bestaat ook al een tijdje en ik denk niet wat we met een overreactie moeten komen of er al te dramatisch over moeten gaan doen. We moeten gewoon zo doorgaan en als dat je niet bevalt, dan moet je maar niet kijken.”

Met medewerking van Jack Benyon

