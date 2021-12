Max Verstappen pakte zaterdagmiddag pole-position voor de Grand Prix van Abu Dhabi en moest in het tweede deel van de kwalificatie (waarin bepaald wordt met welke band de betreffende coureur start) bovendien nog een run op softs maken nadat hij een vlakke kant op een van de mediums remde. Lewis Hamilton moest zijn meerdere erkennen in de kwalificatie, maar kwam in Q2 wel door op mediums. Die band is de conservatieve optie voor de race, de Brit kan daardoor langer door.

Op een circuit waar de bandenslijtage hoog is, zou Verstappen daardoor licht in het nadeel kunnen zijn. Abu Dhabi is echter niet het zwaarste circuit voor de banden. Het is precies de reden waarom Red Bull-teambaas Christian Horner van mening is dat zijn protegé Verstappen niet per se in het nadeel is met een eerste stint op softs. “We zitten er niet heel erg mee”, verklaarde Horner tegenover de Britse pers. “De medium is iets robuuster, maar de degradatie in de race is waar we naar moeten kijken. Bovenal denk ik dat de positie op het circuit cruciaal is.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een iets andere visie op de zaak, hij denkt dat men met de softs daadwerkelijk in het nadeel is. Maar het is moeilijk om er een echt oordeel aan te verbinden. “Ik wil graag geloven dat het starten op softs een nadeel is”, verklaarde de Oostenrijker. “Maar het kan ook meevallen. Het kan ervoor zorgen dat hij na de start van de race kan wegrijden en dat hij dan zijn positie op de baan kan vasthouden. Aan de andere kant kunnen we wat degradatie tegenkomen. We weten niet wat het plan [van Red Bull] is en we weten zeker niet wat de uitkomst gaat zijn. Het zijn twee aparte strategieën en we zullen zien wat gaat werken.”

Vanaf pole-position moet Verstappen in ieder geval in de gelegenheid zijn om een betere start te maken dan Hamilton. Het geeft de Nederlander bovendien de vrijheid die hij nodig heeft om in de beginfase van de race gebruik te maken van het zachtere rubber. “Je begint aan de schone kant van de baan, je staat op de betere band”, praat Horner zichzelf vertrouwen in. “Het is belangrijk dat we ons focussen op de wedstrijd, we gaan kijken naar onszelf en we gaan niet te veel malen om wat zij doen.”

Verstappen heeft een vroege ontsnapping nodig om een gat te creëren zodat hij voor een agressieve tweestopper kan gaan, zo kan hij mogelijk profiteren van versere banden. In het verleden was Abu Dhabi altijd een redelijk eenvoudige eenstopper, vooral omdat de pitstops heel lang duren op dit circuit. Na de verbouwing van het Yas Marina Circuit is er echter een kans om eens iets anders te proberen, zeker nu het makkelijker zou moeten zijn om inhaalacties te plaatsen. “De tweestopper is altijd een haalbare variant”, erkent Wolff. “Je denkt dat je kunt aanvallen met een tweestopper, maar je kunt ook managen en voor een stop gaan. Dat zou aan het eind van de race voor problemen kunnen zorgen. We moeten het zien. We zagen in de lange runs best wel wat slijtage en dat was op de mediums minder. Dat maakt het qua strategie heel spannend. Een eenstopper is mogelijk, maar de tweestopper behoort zeker tot de mogelijkheden.”

Een andere factor waar Mercedes rekening mee moet houden is dat Hamilton in de beginfase van de race van achteren aangevallen kan worden. Lando Norris (P3) en Sergio Perez (P4) starten beide op softs. Als zij in de openingsfase Hamilton kunnen pakken met hun snellere banden, dan zou het Mercedes in de problemen kunnen brengen. Logischerwijs laten Mercedes en Red Bull zich niet te veel in de kaart kijken, maar Norris heeft het meest onafhankelijke perspectief van de krachtsverhoudingen. “Natuurlijk sta je liever op de mediums”, verklaarde de Engelsman, die zaterdag de beste kwalificatie uit zijn F1-loopbaan afwerkte. “Max wilde ook liever op mediums staan, wij ook maar we hadden gewoon niet de snelheid om op mediums door te komen naar Q3. Natuurlijk is er [met de softs] een voordeel in de eerste ronde, maar die band is in vergelijking met de mediums waarschijnlijk niet zo sterk en gaat het minder lang uithouden. Het is lastig. Het is prachtig dat er een verschil is en dat mensen op andere banden starten. Overal zitten voor- en nadelen aan.”

En dat is precies waarom er zondag miljoenen mensen gaan inschakelen voor een zinderende Formule 1-finale. De beide protagonisten voor de wereldtitel zijn prachtig in balans.