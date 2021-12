Verstappen en Hamilton naar stewards na bizarre aanrijding

De Grand Prix van Saudi-Arabië is een met recht krankzinnige F1-race geworden. Drie staande starts, talloze plottwists en een zinderende strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen hebben de verhoudingen nog meer op scherp gezet dan voorheen. Het heeft ook nog meer stof tot napraten opgeleverd dan dat vooraf voor mogelijk werd geacht. Het voornaamste twistpunt is het moment waarop Verstappen Hamilton voorbij wilde laten, maar de Brit pardoes achterop de RB16B reed.

De Nederlander kreeg opdracht van het team en de wedstrijdleiding om de zevenvoudig wereldkampioen voorbij te laten, maar die schakelde ook doodleuk terug en leek geen behoefte hebben om Verstappen daar te passeren. De Brit sprak via de boordradio zelfs over een 'brake test' van Verstappen. Ondanks dat Verstappen Hamilton daarna nog een keer voorbij heeft gelaten, heeft de hele saga de Nederlander een tijdstraf van vijf seconden opgeleverd.

Het heeft Hamilton met een riante marge de overwinning gebracht, al blijkt de kous daarmee nog lang niet af. Zo moeten beide coureurs naar de stewards om tekst en uitleg te geven over de onderlinge en tamelijk bizarre aanrijding om 22.19 uur lokale tijd. Beide coureurs moeten om 23.40 uur lokale tijd - oftewel 21.40 uur Nederlandse tijd - op het matje komen bij de stewards van dienst. Dat zijn dit weekend trouwens Garry Connelly, Silvia Bellot, Vitantonio Liuzzi en Hassan AlAbdali.

'Ze verdienen geen woord uit mijn mond'

Verstappen kreeg tijdens zijn gesprek met Ziggo Sport trouwens te horen dat hij naar de stewards moet. "Oh, is dat zo? Nou ja, goed, dan is dat zo ja." Dat Verstappen bepaald niet over de gang van zaken te spreken is, blijkt wel uit zijn verdere reactie. "Ik ga het er niet eens over hebben, want ze verdienen niet één woord uit mijn mond", is Verstappen duidelijk. "Ik ben op dat moment gewoon aan het wachten en rem af om hem erlangs te laten", duidt hij het bewuste moment.