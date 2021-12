Na 21 races staan de tellers dit weekend weer op nul en is de best geplaatste coureur in de Grand Prix van Abu Dhabi wereldkampioen. De strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton bereikte afgelopen weekend in Jeddah een nieuw kookpunt met verschillende inhaalacties en een aanrijding na onderling gesteggel over wie als eerste het DRS-detectiepunt zou passeren. Het leverde Hamilton uiteindelijk de overwinning op, ondanks een beschadigde voorvleugel.

Alle ogen zullen derhalve dit weekend gericht zijn op de beide titelkandidaten en de FIA heeft ervoor gekozen om ze samen te zetten in de persconferentie. Hamilton en Verstappen vormen het laatste van in totaal tien duo’s die vanaf 14.30 uur lokale tijd aan het woord komen in Abu Dhabi. Sergio Perez en Valtteri Bottas zitten ook samen in de persconferentie, zij komen als voorlaatste duo aan het woord.

Met elk 369,5 punten in de tussenstand gaan de twee dit weekend voor de laatste keer in 2021 de strijd met elkaar aan. Alleen als beide coureurs een nul scoren, wordt Verstappen wereldkampioen op basis van het aantal overwinningen.