Lewis Hamilton en Mercedes-teamgenoot George Russell schoven kort na de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar posities op doordat beide McLaren-coureurs hun tijd door het overschrijden van track limits in Q3 afgepakt zagen worden. In de persconferentie kort na de sessie laat Hamilton weten dat Lando Norris, die de tweede startplek in handen had, bij de persconferentie had moeten zitten. De Brit vindt de huidige kerbstones op het circuit van Losail in orde en zegt dat andere banen deze moeten overnemen, omdat de huidige kerbs juist voor tijdverlies zorgen.

"Ik vind de nieuwe kerbstones goed", aldus Hamilton. "Ik zag hoe groot ze waren toen ik gisteren op mijn scooter over het circuit reed. Ik denk dat deze goed zijn. Zodra je te ver doorschiet verlies je tijd, dus ik heb niet het idee dat op dit circuit track limits nodig zijn. Dit is iets wat de nieuwe stewards een paar jaar geleden hebben ingevoerd. Lando had hier moeten zitten. We kunnen leren van deze kerbs en deze meenemen naar een aantal andere circuits."

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk eerder dit F1-seizoen moest de FIA meer dan 1200 mogelijke overschrijdingen onderzoeken. Uiteindelijk kwamen 83 zaken naar voren en werden er 15 tijdstraffen uitgedeeld. Hamilton is dus van mening dat dergelijke kerbstones ook op andere circuits kunnen worden neergelegd, aangezien rijders sowieso tijd verliezen wanneer ze te wijd gaan. Dit is volgens hem ideaal om dergelijke scenario's in de toekomst te voorkomen. "De MotoGP, die hier ook op Losail racet, vindt deze kerbstones prima. We kunnen ze bijvoorbeeld ook in Oostenrijk gebruiken. Je moet ze zo goed mogelijk benutten, maar zodra je te ver gaat verlies je tijd. De witte lijn zou in principe niet eens nodig zijn, maar het is hoe dan ook niet aan mij."

Max Verstappen is het eens met zijn conculega. "Deze kerbs zijn wat mij betreft wel ietsje beter. Ik denk niet dat mensen tijd winnen zodra ze te wijd gaan", aldus de polesitter voor zondag. "Het is vooral vervelend. Zodra je te wijd gaat, glijd je weg en beschadig je mogelijk de vloer. Je verliest dan sowieso tijd. Ik denk dat het al een stuk beter is dan toen we hier de vorige keer waren."