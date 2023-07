De Red Bull Ring in Spielberg vormde zaterdag het decor van de tweede sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023. Max Verstappen had zich eerder op de dag op een opdrogende baan verzekerd van de pole-position, terwijl Sergio Perez er in de sprint shootout een complete eerste startrij van had gemaakt voor Red Bull. Lando Norris en Nico Hülkenberg verrasten met de derde en vierde tijd in de zaterdagse kwalificatie. Carlos Sainz en Charles Leclerc waren vijfde en zesde, maar laatstgenoemde ging nog drie startplekken achteruit, omdat hij Oscar Piastri had gehinderd. Voor Mercedes draaide de sprint shootout uit op een sof. Lewis Hamilton zag een tijd geschrapt worden door track limits en kampte daarna met verkeer, waardoor hij slechts achttiende stond op de grid. George Russell werd getroffen door een hydraulische probleem en strandde op P15.

Het regende licht in de aanloop naar de sprintrace. De wedstrijd ging zodoende op een natte baan van start. Negentien coureurs kozen er dan ook voor om op intermediates van start te gaan. Valtteri Bottas ging als enige voor slicks in de hoop dat de omstandigheden snel zouden verbeteren. Maar dat de condities nog aardig tricky waren, bleek wel toen Perez tijdens de opwarmronde bij de derde bocht even van de baan ging. Terwijl het veld op het rechte stuk plaatsnam voor de start, stuurde Bottas zijn Alfa Romeo naar binnen om ook naar inters te wisselen.

Bij de start kwam Perez net wat beter weg dan Verstappen, waardoor de Mexicaan bij de eerste bocht naar de leiding kon gaan. De Nederlander stormde vervolgens met het mes tussen de tanden op de derde bocht af en zette zijn RB19 naast die van zijn teamgenoot. Bij bocht 3 aangekomen had Verstappen moeite om zijn wagen af te remmen en schoot iets te ver rechtdoor, maar kwam zo wel terug aan de leiding doordat Perez geen andere keuze had dan ook wijd te gaan. “Wat is Max aan het doen?”, vroeg Perez over de boordradio. Verstappen was op zijn beurt echter niet te spreken over de actie van zijn collega bij de eerste bocht. Perez probeerde op weg naar de vierde bocht weer voorbij te komen aan Verstappen, maar zette daarmee onbedoeld de deur op een kier voor Nico Hülkenberg, die daar dankbaar gebruik van maakte en P2 van de coureur uit Guadalajara overnam. Met Hülkenberg op de tweede positie kon Verstappen aan een voorsprong werken.

Iets verder naar achteren was er een vermakelijk gevecht tussen Kevin Magnussen, George Russell en Lewis Hamilton. De Deen liet zich niet zomaar passeren door de Mercedes-coureurs maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in het Britse duo. De leiding van het Haas F1 Team zat met samengeknepen billen op de pitmuur met Hülkenberg op de tweede plaats, maar moest op de helft van de race toezien hoe Perez zich langs de Duitser vocht voor de tweede plaats.

Esteban Ocon, Charles Leclerc en Lando Norris, die in de eerste ronde was teruggevallen naar de tiende positie, zorgden vervolgens voor het nodige vermaak door het flink met elkaar aan de stok te hebben. Het circuit werd ondertussen echter steeds droger, waardoor de crossover - het moment om over te stappen naar slicks - snel naderde. In ronde 16 van 24 ging Russell als eerste naar de pits voor droogweerbanden. In de ronden die volgden, maakten meer rijders een pitstop voor slicks. Met nog maar een paar ronden voor de boeg ging echter zeker niet iedereen naar binnen. Bijna de helft van het veld hield vast aan de intermediates, met een behoorlijk intense slotfase met veel inhaalacties tot gevolg.

Verstappen en Perez behoorden tot de coureurs die tot het einde doorgingen op de intermediates, maar zij hadden dan ook niets te vrezen van de coureurs die naar droogweerbanden waren overgestapt. Het Red Bull-duo werd zonder veel gedoe eerste en tweede, al zocht het tweetal elkaar na de race wel meteen op om de gebeurtenissen in de eerste ronde te bespreken. Carlos Sainz was net als de Red Bull-rijders buiten gebleven en maakte het podium compleet. Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso kwamen op inters als vierde en vijfde aan de finish. Hülkenberg was een van de coureurs die wel was gestopt voor slicks en viel terug naar de twaalfde plek, maar werd uiteindelijk nog zesde. Ocon finishte op intermediates nipt voor Russell als zevende. De Brit werd dus achtste en pakte het laatste punt in de Oostenrijkse sprintrace.

Norris kwam als negende aan de finish en was met zes verloren posities de coureur die de meeste plekken was kwijtgeraakt in de tumultueuze sprintrace. Hamilton werd tiende en was daarmee juist de rijder die de meeste plaatsen had goedgemaakt in de 24 ronden tellende wedstrijd, maar zag zijn inspanningen onbeloond blijven aangezien alleen de eerste acht punten krijgen op zaterdag. AlphaTauri-coureurs Yuki Tsunoda en Nyck de Vries begonnen als dertiende en veertiende aan het treffen, maar wisten niet te profiteren van de veranderende omstandigheden en eindigden de race kleurloos als zestiende en zeventiende, terwijl Bottas na zijn bandengok laatste werd.

Zondag nemen de coureurs opnieuw plaats op de grid voor de hoofdrace. De start van de Grand Prix van Oostenrijk is om 15.00 uur.

Video: Max Verstappen wint de sprintrace in Oostenrijk

Uitslag sprintrace F1 GP van Oostenrijk: