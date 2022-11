Verstappen legt uit waarom Red Bull in Abu Dhabi sterker is dan in Brazilië

Waar het weekend in Brazilië een zeer stroef verloop kende, gaat het op het warme Yas Marina Island crescendo voor Red Bull Racing. Max Verstappen heeft zaterdag de twintigste pole uit zijn carrière gegrepen, waardoor hij voor het derde jaar op rij de beste uitgangspositie heeft in Abu Dhabi. Minstens zo belangrijk - ook voor P2 in het rijderskampioenschap - is dat Sergio Perez naast hem staat en voor de eerste 'front row lock-out' van Red Bull sinds Mexico 2018 heeft gezorgd. Zondag worden de punten logischerwijs pas verdeeld, maar ook daarvoor zien de signalen er goed uit.

Simulatorwerk werkt meteen in de praktijk

Verstappen tekende vrijdag voor de beste long run in de tweede training, gevolgd door Perez en de Mercedes-coureurs. Het geeft aan dat het tempo over zowel één ronde als ook meerdere ronden goed is, een enorm contrast met vorige week. "We weten dat we een snelle auto hebben, al hebben we achteraf gezien meerdere fouten gemaakt in Brazilië. Ik kan niet al te veel in details treden, maar het heeft zeker te maken met de sprintrace. Je hebt maar één vrije training en als je het daarin niet perfect voor elkaar krijgt, zit je het hele weekend met een verkeerde afstelling", duidt hij op de parc fermé-regels. "Dat was in principe wat wij hadden en daardoor wist ik tijdens het weekend al dat het een lastig verhaal zou worden. Als we daar de volgende keer weer naartoe gaan, kunnen we het in de voorbereiding hopelijk beter doen. We hebben onze les in ieder geval geleerd."

Dat laatste geldt ook voor Abu Dhabi, al moet gezegd dat het asfalt hier minder ruw is dan in Brazilië - waardoor eventuele consequenties ook minder heftig zijn. "Toen we hier aankwamen, bleek het werk in de simulator meteen te kloppen. In de eerste vrije training kon je al zien dat Checo zich vrij goed voelde en ook Liam Lawson leverde meteen. Het betekent dat de auto in het juiste window zat. Toen ik voor de tweede vrije training instapte, ging het alleen nog maar om dingen finetunen."

Dat laatste is gelukt en heeft naast een goede kwalificatie ook tot een goede lange run geleid, die Red Bull positief stemt voor de race. "In de tweede vrije training zagen wij er goed uit en leken Mercedes en Ferrari iets meer te worstelen. Maar je weet natuurlijk niet precies wat zij richting zaterdag nog hebben veranderd." In het verleden is inhalen in Abu Dhabi niet heel makkelijk gebleken en was de eerste startrij dus goud waard, maar de aangepaste lay-out (2021) kan volgens Verstappen meer actie opleveren - zeker met de nieuwe generatie auto's. "Dit jaar is het iets makkelijker om te volgen. Het enige nadeel daarvan is dat drag minder effect heeft en je een langere DRS-zone nodig hebt om op rechte stukken in te halen. Maar de nieuwe lay-out is wel een verbetering, zeker om aan te vallen richting bocht 6. Bocht 9 is naar mijn idee nog wel te snel. Een echte remzone was daar beter geweest. Maar over het algemeen zijn de aanpassingen goed."

Mercedes nog een bedreiging na beroerde zaterdag?

Verstappen hoopt logischerwijs zo min mogelijk in te halen op zondag en de goede startpositie van Red Bull te consolideren. Ten opzichte van Ferrari moet dat afgaande op de lange runs lukken. Mercedes maakte vrijdag een iets betere indruk dan de Scuderia, maar staat vijfde en zesde op de grid. "Ik ben wel een beetje verrast door hun achterstand in de kwalificatie", erkent Verstappen op een vraag van Motorsport.com. "Het zou door de lay-out van dit circuit kunnen komen." Met die woorden refereert hij aan de combinatie van langzame bochten en snelle rechte stukken, waarvoor een auto met weinig luchtweerstand nodig is. Red Bull heeft die, Mercedes niet. "Dat kan meespelen, ja, maar soms is het ook een beetje mysterieus waarom het niet gaat. In Brazilië hadden we bijvoorbeeld ook niet verwacht dat wij zo langzaam zouden zijn. Mercedes kan ook snelheid over één ronde hebben opgegeven voor een betere race pace, dat gaan we zondagmiddag zien."

