Verstappen legt uit waarom Red Bull niet met slipstream van Perez werkte

In het beslissende gedeelte van de kwalificatie op het Circuit Paul Ricard maakte Ferrari slim gebruik van Carlos Sainz, die zich weliswaar had opgewerkt tot Q3 maar door een gridstraf achteraan zal starten. De Scuderia speelde het uitgekiend door Leclerc precies een slipstream te geven op het rechte stuk richting bocht 10 waar coureurs zonder DRS zitten. Het heeft de nummer twee uit het WK een vliegensvlugge derde sector opgeleverd en zijn zevende pole van dit seizoen.

Verstappen kijkt na afloop vooral naar zijn eigen optreden en legt uit dat de balans in Q3 niet helemaal naar wens was. Dat gezegd hebbende, blijft de slipstream toch ook een factor van belang. Eentje die niet te onderschatten is, zo erkent ook Verstappen bij de Nederlandse pers. "Pole had er vandaag niet in gezeten. Door die slipstream win je twee tot tweeënhalve tienden, dus ja, dan houdt het snel op. Maar goed, het is natuurlijk heel logisch dat ze het doen bij Ferrari."

Die woorden roepen wel de vraag op of Red Bull niet had moeten counteren in de slotminuten. Na de eerste runs was Sergio Perez zo goed als zeker voor P3, waardoor het team hem ook had kunnen gebruiken om Verstappen een slipstream te geven. De regerend wereldkampioen vindt het echter goed te verklaren dat het niet is gebeurd. "Uiteindelijk willen we allebei de beste positie op de grid hebben. Daarom denk ik niet dat we dat soort dingen nu moeten doen, in ieder geval niet als we allebei geen gridstraf hebben. Kijk, als er één auto achteraan start, dan is dat heel logisch, maar anders is het een beetje lastig."

Verstappen stelt dat Red Bull zo'n scenario vooraf niet heeft besproken en wil het ook niet van zijn teamgenoot vragen. "Andersom lijkt me dat ook een beetje apart om te doen", vervolgt hij tegenover onder meer Motorsport.com. "Als iemand een straf heeft kan het wel, maar nu is de situatie heel anders. We zitten allebei nog in het gevecht voor het kampioenschap en in het team hebben we het er helemaal niet over gehad."

Ook gaandeweg de kwalificatie is het geen thema geworden voor de teamleiding, zo doet Helmut Marko na afloop uit de doeken. De marge die Perez naar achteren had leek geruststellend, maar de Oostenrijkse Red Bull-voorman ziet dat toch iets anders. "Daarvoor zat Mercedes toch nog te dicht bij ons. We wilden het niet riskeren om die derde plek te verliezen. Bij andere coureurs hadden we ook al wel gezien dat het opwarmen van de banden een behoorlijk verschil kon maken van de ene set naar de andere set, dus dat risico wilden we gewoonweg niet nemen."